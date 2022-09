Chihuahua, el sexto con más quejas vs bancos

Con 2 mil 015 quejas, Chihuahua se convirtió en el sexto estado con más quejas en contra de bancos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En el país se recibieron 64 mil 525 reclamaciones de enero a julio de este año, de las que el 3.1 por ciento se dio en Chihuahua.

Los bancos con más quejas en todo el país fueron Scotiabank, Banorte, HSBC, BBVA, Banamex, Santander, BanCoppel, Banco Azteca e Inbursa, que en conjunto registraron un total de 61 mil 694 reclamaciones, equivalente al 95 por ciento.

PUBLICIDAD

Las principales causas de reclamación fueron: consumos no reconocidos con 20 por ciento, transferencia electrónica no reconocida con 15 por ciento y cargos no reconocidos en la cuenta con 7 por ciento.

Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito con 27 por ciento de participación, tarjeta de débito con 24 y cuenta de ahorro con 9.

La Ciudad de México presentó el mayor número de reclamaciones de estos bancos con el 20 por ciento de participación y un total de 12 mil 295 reclamaciones, quedando en segundo lugar el Estado de México con 8 mil 816 reclamaciones, es decir, el 14 por ciento del total.

De acuerdo al Índice de reclamación en Condusef, por cada 100 mil contratos, el cual permite comparar a los bancos con independencia de su tamaño o participación de mercado, destacan Scotiabank con 37 reclamaciones, Banorte con 27 y HSBC con 22.

Las instituciones con mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron BBVA con 44 por ciento, BanCoppel con 41 y Banamex con 37. En cuanto al porcentaje de resolución favorable al usuario en tarjeta de crédito fue de 45 por ciento; en tarjeta de débito 35 y en cuenta de nómina 34.

Principales reclamaciones

• Consumos no reconocidos

•Transferencia electrónica no reconocida

•Cargos no reconocidos