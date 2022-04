Cae poder adquisitivo a nivel no visto en 21 años

Los niveles históricos de inflación que presenta Ciudad Juárez, con cifras no vistas desde hace 21 años, han reducido el poder adquisitivo de los fronterizos.

De acuerdo con datos del IMSS, el 69 por ciento de los trabajadores de la localidad, lo que equivale a 345 mil 380 personas, gana en promedio 10 mil pesos al mes.

Aunque el salario mínimo aumentó 171.98 pesos diarios desde 2019, son pocos los juarenses los que han percibido dicho ajuste salarial.

En total, en la ciudad hay 500 mil 551 trabajadores formales, de los cuales 94 mil 353 (18.85 por ciento) perciben un salario mínimo.

Liliana Hernández, quien trabaja en el área de compras de una cadena de supermercados local, expuso que los 10 mil pesos que gana mensualmente, cada vez le alcanzan para menos en el mandado.

“Todo está muy caro, cada vez que voy al mandado me traigo menos. Antes, por ejemplo, compraba un kilo de aguacate pero ahora, como está a más de 100 pesos, compro si mucho dos y ahí ya fueron 50 pesos”, expresó.

“Lo mismo con el huevo, que ahorita la cartera de 30 anda en 80 pesos y ya mejor busco la docena y la raciono”, agregó.

Desde hace siete años trabaja para esa empresa en la que una sola vez le han aumentado el sueldo.

“Como yo ganaba más del mínimo, a mí no me tocaron las alzas de los últimos años, al contrario, todo subió y hasta parece que me bajaron el sueldo porque cada vez me rinde menos”, lamentó la mujer.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, encargado del laboratorio de Economía de la UACJ, refirió que el costo de la canasta básica se está incrementando cada vez más, lo que impacta en los hogares de menor ingreso.

Anteriormente explicó que los precios de los productos y servicios crecen diariamente, aunque no es posible ajustar el salario a ese ritmo.

“Los precios crecen todos los días, pero el Inegi los reporta cada 15 días o cada mes y en algún momento si se llegan a aumentar los salarios al mismo ritmo que la inflación, se empiezan a elevar todavía más los precios, por eso las autoridades no lo contemplan”, dijo.

De acuerdo con el Inegi, la primera quincena de abril registró un 8.21 por ciento de inflación, la tasa más alta para un período similar desde 2001.

Mientras que Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), expuso que la economía mundial enfrenta una serie de factores que desaceleran su crecimiento, entre los cuales destaca la guerra en Ucrania, y el incremento de los precios de petróleo y sus derivados.

También el costo de producción de las empresas se ha encarecido, trasladando dichas alzas a los consumidores finales.

“La inflación no cede porque toda la confluencia está hacia presiones como hidrocarburos, además de que la guerra no cesa, quizá tampoco se expande a otros países, pero ahí sigue”, agregó.

