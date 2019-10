Aprueban diputados ley contra facturación falsa

Ciudad de México— El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el dictamen de reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada, a pesar de las críticas de la oposición y de la iniciativa privada.

El dictamen que reforma y deroga diversas leyes y códigos para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y a las empresas “fantasma” fue avalado por 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones.

Tras la votación, el Pleno de diputados comenzó la discusión de la reserva de todos los artículos del dictamen.

Pese a la exigencia de especialistas, académicos y representantes del sector empresarial, el dictamen enviado por el Senado no fue modificado por la mayoría de Morena.

Las reformas planteadas incluyen en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada.

También considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como son el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación y compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

De acuerdo con información que distribuyó el Gobierno federal a los diputados de Morena para defender la reforma, se afirma que el contribuyente común no será afectado, porque normalmente cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Para ellos, se afirma, no existirá la sanción penal por planeación fiscal u omisiones por error o negligencia.

En tanto, aquellos contribuyentes que cometieron “delito fiscal básico”, recurrir a engaños o defraudación por cualquier monto, no habrá prisión preventiva oficiosa, pero sí podrán ser sancionados con prisión, que va de 2 meses a 9 años, y habrá medidas alternas y sustituto de prisión.

En cambio, el contribuyente con cometa el “delito fiscal grave”, como defraudar más de 9 millones de pesos, la sanción será de 3 meses a 13.5 años, operará la prisión preventiva y no habrá salidas alternas, aunque sí el perdón.

La información también indica que habrá delincuencia organizada a un conjunto de 3 o más personas cuyo único objetivo es el crimen, por lo que no son contribuyentes, y su actividad criminal es permanente o reiterada, y la defraudación es más de 9 millones de pesos.

La sanción se plantea de 4 a 16 años de prisión y operará la prisión preventiva.

También se precisa que habrá Estado de Derecho, porque antes de la prisión preventiva habrá auditorías del SAT, querellas, la investigación de la Fiscalía General y la resolución de un juez. Posteriormente puede haber apelación y recurrirse al juicio de amparo.