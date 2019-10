Llegará PlayStation 5 en 2020

Ciudad de México— La próxima generación de consolas recibirá un nuevo integrante a finales de 2020 con PlayStation 5, que integra unidades de estado sólido para un almacenamiento de datos ágil y un nuevo control con retroalimentación háptica, tecnología que remplazaría al sistema de vibración conocido como "rumble".

"Con los hápticos, realmente sienten un mayor rango de retroalimentación, por lo que chocar contra un muro en una carrera se sentirá muy diferente a hacer un bloqueo en el campo de fútbol americano.

"Incluso pueden sentir la variedad de texturas cuando corren a través de los campos de pasto o pasan por el barro", explicó en un comunicado Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment (SIE).

Aunque el control no posee un nombre aún, es probable que se llame DualShock 5, siguiendo la tradición de la familia de mandos de las generaciones anteriores de PlayStation.

Además del sistema de vibración mejorado, el control de PS5 proveerá una mejor experiencia al utilizar los gatillos (conocidos como "L2" y "R2"), los cuales se ajustaran al juego que se esté experimentando para aumentar la inmersión.

"Los desarrolladores pueden programar la resistencia de los gatillos y de esta forma disfrutarán la sensación de tensar el arco y la flecha o acelerar un carro todoterreno por terreno rocoso.

"En combinación con los hápticos, esto puede producir una poderosa experiencia que simula mejor varias acciones. Los creadores de videojuegos han empezado a recibir primeras versiones del nuevo control, y no podemos esperar para ver hasta dónde irá su imaginación con estas nuevas funciones a su disposición", detalló Ryan.

Según información de Wired, el control también recibiría otros cambios, como un puerto USB Tipo C para recargarse y una batería de mayor capacidad.

Dentro de las especificaciones de la consola, PlayStation 5 tendría soporte a ray-tracing, una técnica que habilita complejos efectos de iluminación y sonidos en ambientes tridimensionales.

Además, la siguiente generación de PS mantendrá el soporte a juegos físicos, los cuales estarán almacenados en discos ópticos de 100 GB y serán reproducidos en un lector 4K Blu-ray.

Sin revelar el aspecto físico de la consola, SIE promete que en lo que resta del año proveerá de más detalles de su próxima consola, la cual le seguiría el paso a la de Microsoft, pues Project Scarlett, también debutaría a finales de 2020.