Alcanza SAT su nivel máximo en recaudación

Ciudad de México— De enero a septiembre, la recaudación derivada de auditorías a contribuyentes alcanzó su nivel máximo, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El fisco logró recaudar 171 mil 248 millones a través de ese medio, lo que supone un avance de 17 por ciento frente a 2018.

Desde que se tiene registro, no se llegaba a un nivel tan alto, según muestran los datos.

De acuerdo con Guillermo Mendieta, presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), el aumento se debe a resoluciones en favor del SAT de juicios acumulados desde 2014, pero también a nuevos criterios adoptados por parte de algunos tribunales.

"El fisco está siendo más activo, pero agresivo ya lo ha sido desde el administración pasada. La mayor recaudación es una estela de los cambios fiscales de 2014 a la fecha, mucho es el rezago de juicios de auditoría que dejó la administración pasada y esta administración está recogiendo los frutos" explicó.

Mendieta comentó que en 2019, el SAT ha logrado ganar más juicios contra contribuyentes enlistados por el artículo 69-B, el cual refiere a empresas que amparan operaciones simuladas y aquellos que hicieron negocios con ellos.

Este artículo surgió en la reforma fiscal de 2014 y permite al SAT presumir que un contribuyente realizó operaciones simuladas para evadir el pago de impuestos.

A través de procesos de auditoría el SAT puede determinar que un contribuyente simuló operaciones para deducir impuestos y por tanto cobrarle los impuestos deducidos incorrectamente.

Si bien no ha habido cambios legislativos que mejoren las armas del SAT para combatir estas prácticas, las ha logrado en ciertos tribunales.

Últimamente, por ejemplo, se ha avalado la práctica del SAT de desconocer operaciones si no tienen razón de negocio, es decir, si no existen ganancias, señaló Mendieta.

Desde finales de 2017, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) avaló el desconocimiento de operaciones por falta de razón de negocios. Esto ha dado más herramientas al SAT para ganar auditorías, dijo.

Además, el incremento de la recaudación por auditorías se debe a que los contribuyentes prefieren pagar los créditos fiscales determinados en las auditorías que impugnarlos en los tribunales, explicó Joan Borbolla, director general de B&B Consulting.

Al tercer trimestre de 2019 el SAT lleva el 66 por ciento de los juicios fiscales de primera instancia ganados y el 71 por ciento de los juicios de segunda instancia, según datos de Hacienda.