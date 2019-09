‘Vamos a ser difíciles de parar’: Gurrola

Los Indios de Juárez iniciaron ayer con los entrenamientos para encarar los tres próximos juegos ante Algodoneros de Delicias en la serie final por el Campeonato Estatal de Beisbol.

El toletero fronterizo Yahir Gurrola dijo estar confiado por el juego ofensivo que la tribu mostró en los dos primeros encuentros.

“Hicimos muchas carreras en sólo dos partidos. Me da la impresión de que vamos a ser difíciles de parar. Hay que seguir igual, seguir presionando”, dijo el jardinero de los Indios.

Respecto al primer juego, en el que los Indios perdieron una ventaja de ocho carreras y quedaron tendidos en el terreno 12-10 con un cuadrangular en la última entrada, Gurrola aseguró que el equipo se relajó y eso al final perjudicó.

“El beisbol es el único deporte que no se juega con tiempo y así pasa. Nosotros hemos estado del otro lado de esta situación y tenemos que darle al ataque todo el juego, no parar”, expresó.

El beisbolista de la tribu destacó en el segundo encuentro dentro de la caja de bateo, pues empujó cinco de las nueve carreras que realizó la novena juarense, tres de ellas con un doble en la sexta entrada.

“Me sentí muy bien, hice mi trabajo. Con todos los jugadores que tenemos cualquier bateador puede hacer el trabajo, eso nos da confianza, si yo no lo hago el de atrás lo hace”, dijo.

Luego de varios partidos de alinear como bateador designado, Gurrola regresó al jardín en el segundo juego de la serie.

“El jardín lo voy a jugar bien, donde sea, yo necesito hacer el trabajo que me ponga el manager y tenemos que estar listos para cualquier posición que nos ponga”, externó.

El toletero de la tribu espera que en los siguientes tres juegos, que se realizarán en esta frontera, el equipo salga con más hambre a la ofensiva que el pasado fin de semana.

“Todos estamos pensando en no volver a Delicias para terminar la serie aquí en casa”, manifestó.

La serie podría terminar en Ciudad Juárez en caso de que alguno de los dos equipos logre imponerse en los tres encuentros.

La final se reanudará el jueves 12 del mes en curso, el viernes 13 se desarrollará el cuarto partido y el sábado 14 el quinto juego, todos en el estadio Juárez, en punto de las 19:30 horas.