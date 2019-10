Tomará vuelo

Chihuahua—“Estoy más que lista”, aseguró la nadadora chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez para dar la marca olímpica para ‘Tokio 2020’ en la prueba de los 200 metros pecho.

“Viene la temporada fuerte donde voy a agarrar vuelo con competencias internacionales muy importantes en los meses de noviembre, diciembre y enero y las afrontaré con toda la confianza de que se lograrán los objetivos trazados desde un principio”, afirmó la pechista de 25 años.

Los próximos días 12 y 13 de octubre Byanca participará en la Copa Britania de natación.

“Para el 5 de noviembre estaré en Carolina del Norte y en diciembre en Atlanta, en los nacionales de los Estados Unidos y ese mismo mes en el campeonato nacional curso largo en México y adelantándome para enero está contemplado participar en Japón”, dijo la sirena capitalina.

Tranquila, consciente y trabajando con una mentalidad de no desesperarse, Rodríguez Villanueva se siente excelente físicamente y más motivada que nunca y está segura de dar esa anhelada marca olímpica.

“Mi preparación no ha parado; es intensa, real y con muchísimas probabilidades de cumplir mi sueño de calificar a Juegos Olímpicos dando la marca A y no como atleta invitada al estar entre las primeras de la lista”.

Y agregó: “ya sólo estoy a dos centésimas de segundo después de que en junio pasado en Clovis le bajara seis centésimas a la marca exigida y como tengo la confianza de que es cuestión de tiempo, todo esto lo estoy considerando junto a mi entrenador Nicolás Torres como toda una preparación de cara a mi participación en ‘Tokio 2020’”, finalizó.