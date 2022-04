Revela Louis van Gaal que tiene cáncer de próstata

La Haya.- El técnico de Holanda Louis van Gaal desveló que recibe tratamiento por una forma agresiva de cáncer, pero que igual contempla dirigir a la selección nacional en la Copa Mundial de Qatar en noviembre.

Van Gaal dijo la noche del domingo al programa de entrevistas “Humberto”, de la televisión neerlandesa, que los jugadores del selección no estaban enterados de su diagnóstico, aunque recibió tratamiento nocturnos durante cuatro concentraciones recientes.

PUBLICIDAD

“No se le dice algo como esto a la gente con quien trabajas porque ello influir en su toma de decisiones, su energía o lo que sea, así que pensé: 'no deben saberlo", señaló.

Añadió que se ha sometido 25 tratamientos de terapia con radiación.

“Voy al hospital de noche en cada periodo, sin que los jugadores estuvieran enterados", dijo el entrenador de 70 años.

La primera esposa de Van Gaal falleció de cáncer.

“Es parte de la vida. He pasado tantas cosas con enfermedades y muertes, en mi propia familia, mi propia esposa", dijo. “Seguramente he crecido como persona por todas esas experiencias que he tenido”.

Van Gaal cumple su tercer ciclo como técnico de Holanda. Les condujo a las semifinales en el Mundial de 2014 en Brasil. También ha dirigido a clubes como Barcelona, Manchester United, Bayern Múnich y Ajax, éstos últimos consagrándose en la Liga de Campeones en 1995.

No acudió al sorteo del Mundial la semana pasada en Qatar tras dar positivo por Covid-19. Holanda se enfrentará con el anfitrión Qatar, Senegal y Ecuador en la primera ronda. Previo al sorteo, Van Gaal declaró que era un absurdo que el torneo se juegue en Qatar.

La UEFA mandó un mensaje de buenos deseos al técnico en Twitter, y la plataforma de la selección “Ons Oranje” tuiteó un corazón naranja encima de una foto de Van Gaal.