Reconoce Checo 'mala fiesta' tras ganar en Mónaco

Monaco.- Después de su triunfo en el Gran Premio de Mónaco, el mexicano Sergio Pérez volvió a llevarse los reflectores al aparecer en distintos videos donde se le ve festejando con amigos.

Todas las imágenes sobre la reunión circularon en redes sociales, desatando distintos rumores sobre la relación del piloto de Red Bull y su esposa.

Ante las suposiciones, el tapatío explica lo que sucedió después de subir al podio, ya que sólo se trató de una "mala fiesta".

"He visto los videos que han estado circulando sobre mi y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta. La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo, y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor".

"Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia", escribió Pérez.