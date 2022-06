Vuelve González Iñárritu a presidencia del América

Ciudad de México.- Héctor González Iñárritu regresa al América.

Quien fuera vicepresidente de las Águilas entre 1999 y 2004 regresa ahora como presidente operativo, para que así Santiago Baños sólo se encargue de las funciones de la presidencia deportiva.

El América pretende, con esta reestructura interna, volver al modelo que le funcionó entre 2011 y 2019, que le permitió ganar el Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018 y otros dos campeonatos de la Concacaf (en 2015 y 2016).

"Esta estructura, encabezada por dos reconocidos directivos del futbol mexicano, espero nos lleve a contar con equipos que logren traer más títulos y triunfos para nuestra afición. Estamos en deuda con ella. Pero sí quiero reconocer el esfuerzo de los equipos Sub 20 varonil, Sub 17 femenil y Sub 15 varonil, todos ellos ganadores en su categoría en el pasado torneo Clausura 2022.

"Agradezco a todos los azulcremas el apoyo que nos dieron el torneo pasado. He escuchado sus preocupaciones y anhelos. Justo por ello, personalmente, estaré muy al pendiente de lo que suceda en Coapa", dijo el dueño del América, Emilio Azcárraga Jean.

El club informó que González Iñárritu debe eficientar el tema administrativo y generar recursos que le permitan una alta competitividad al club.

América no tenía una figura así desde que Mauricio Culebro, hoy presidente de los Tigres, salió del Nido en enero de 2019, por lo cual Santiago Baños tuvo que absorber dichas funciones.

González Iñárritu estuvo al frente de la dirección de Selecciones Nacionales en el proceso rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2014.

El lunes, el primer equipo reporta a la pretemporada.