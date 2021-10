Por razones internas no llaman al ‘Chicharito’ a la Selección Mexicana

Ciudad de México— La FMF, en voz de Yon de Luisa, aceptó que Javier Hernández está fuera de la Selección Mexicana por cuestiones internas.

El "Chicharito" no ha regresado al Tricolor pese a que ya suma 14 goles en al actual temporada del Galaxy. Hasta ahora se había insistido, públicamente, en que el tema deportivo era la causa de su ausencia.

"Javier desde luego fue consideración del técnico y por eso se le llamó y por eso jugó, en ese periodo se dieron una serie de cosas internas, así se decidió mantenerlas, por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo, lo hemos platicado en repetidas ocasiones, lo que decide el 'Tata' tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen mi apoyo, me parece que ese es un buen ejemplo de que primero lo que pasa adentro se queda adentro y se resuelve adentro, pero hay que ver por el bien del grupo", mencionó el presidente de la FMF, Yon de Luisa, a Telemundo.

¿Pero hubo ciertas cosas de Javier que definitivamente no terminaron de gustar? "Así lo veo yo".

De Luisa fue cuestionado sobre si los futbolistas podían poner condiciones.

"Como cualquiera de nosotros en nuestras funciones, en nuestros empleos, exijamos, esa parte siempre va a ser positiva, para ser mejores, siempre y cuando lo hagamos de las formas adecuadas y pensando en el bien del grupo, entonces si dos o tres o cuatro jugadores quieren exigir algo bueno para el equipo, bienvenida esa exigencia, en la parte en que no estamos de acuerdo es cuando esas exigencias son individuales y que ponen intereses personales por encima de los grupales", comentó.

"Creo que todos los jugadores tienen esa oportunidad (de ser llamados al Tricolor), al fin del día es decisión del técnico, lo que yo he dicho es que no tengo ninguna persona vetada, ni jugador ni jugadora ni director técnico, aquí no hay vetos, todo mundo se gana su chance con base en sus méritos", indicó De Luisa.