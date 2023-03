One In Vermillion y Henry Q buscarán coronarse en el Sunland Derby

Un atractivo campo de siete caballos se abrirá paso hasta la puerta de salida el próximo domingo en la edición número 18 del Sunland Derby, Grado 3 con bolsa de 600 mil dólares garantizados, que se correrá en el hipódromo de Sunland Park.

El evento de una y un octavo de milla, que forma parte de una cartelera de 11 carreras, estará encabezado por un par de ganadores de stakes locales, así como por varios caballos foráneos de algunos de entrenadores líderes del país.

Henry Q, ganador del Mine That Bird Derby aquí el 28 de febrero, así como el ganador del Riley Allison Derby, One In Vermillion, tendrán rivales de cuidado provenientes de California, como Hard To Figure, Low Expectations y Fort Bragg.

El Sunland Derby es un hito importante en el camino hacia la Carrera por las Rosas, que se realizará el 6 de mayo en Churchill Downs. La carrera lleva consigo 50 puntos para el ganador. Los caballos con la mayor cantidad de puntos en función de sus resultados en las carreras de preparación califican automáticamente para participar en el Derby de Kentucky. Aparte de los 50 puntos para el ganador, el segundo clasificado recibe 20 puntos, el tercero 10 puntos y el cuarto cinco puntos.

Henry Q, propiedad de Del Mar Group, será enviado a la pista por el entrenador líder de Sunland Park, Todd Fincher. El hijo de Blame tiene dos victorias en cuatro aperturas en su carrera, su victoria más reciente fue en Sunland Park en el Mine That Bird Derby el 28 de febrero. Henry Q logró la victoria ese día cruzando la alambrada casi 15 cuerpos por delante de sus rivales. Después de romper su maiden el 4 de febrero en Santa Anita, Henry Q buscará su tercera victoria consecutiva y será montado por Edwin Maldonado desde el puesto cuatro en la puerta de salida. Fincher ganó el Sunland Derby (Gr. III) en 2018 con Runaway Ghost.

One In Vermillion es tres veces ganador de cuatro salidas en su carrera. Recientemente ganó el Riley Allison Derby el 29 de enero en Sunland Park. Antes de eso, el hijo de Army Mule ganó un par de stakes como dosañero en Turf Paradise en Phoenix. Entrenado por Esteban Martínez, One In Vermillion será conducido por Harry Hernández.