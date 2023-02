Reanudan carreras en Sunland Park con el Mine That Bird Derby

How Did He Do That deberá lidiar con Henry Q, traído del sur de California, y conun Giroovin que está en mejoría, cuando arranque como el favorito en el Mine That Bird Derby, con bolsa de 100 mil dólares, que se reprogramó del domingo al martes en el hipódromo de Sunland Park.

Sunland Park se vio obligado a cancelar la cartelera del domingo después de la segunda carrera debido a los vientos extremos que se registraron y agregó el Mine That Bird Derby, así como tres stakes de apoyo al final de la cartelera del martes.

PUBLICIDAD

Dustin Dix, director de operaciones de carreras de este hipódromo, dijo que los cuatro stakes se correrán como se sortearon originalmente, con los mismos campos y postas. Sunland recibió la aprobación para la transferencia de las carreras de la Comisión de Carreras de Nuevo México.

El Mine That Bird Derby, que se correrá una distancia de una milla y 1/16, es el último peldaño local para el Sunland Derby, Grado 3 con bolsa de 600 md, del 26 de marzo.

Los cuatro stakes del martes están diseñadas para producir inicialistas para día del Sunland Derby. Por ejemplo, el Island Fashion, de 75 mil dólares, es una preparación para el Sunland Park Oaks, con bolsa de 300 mil dólares.

How Did He Do That, es parte de un campo de nueve caballos para el Mine That Bird Derby. El hijo de Good Magic ha corrido algunas de sus mejores carreras en Nuevo México, incluida una victoria en el Zia Park Juvenile, con bolsa de 75 mil dólares, en noviembre. El pasado 29 de enero, How Did He Do That terminó segundo por un cuerpo en el Riley Allison Derby, con bolsa de 100 md, en Sunland Park.

“Me gustan sus posibilidades”, dijo el entrenador Steve Asmussen. “Corrió sólido el otro día. Creo que podemos hacerlo un poco mejor, y creo que será necesario hacerlo un poco mejor.”

Asmussen dijo que le gustó la forma en que How Did He Do That se recuperó en el Riley Allison Derby.

“Es un caballo diferente. Lo apagó e hizo otra carrera. Creo que la adición de anteojeras ayudó en eso.”

Asmussen también dio crédito a la montura del jockey Alfredo Juárez Jr., quien formó equipo con el caballo por primera vez y volverá a estar en la monta este martes desde la posición número siete. How Did He Do That corre para los paseños J. Kirk y Judy Robison. (Eduardo Morán)