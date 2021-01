Noche de ‘premio’

Cortesía

Esta noche el artemarcialista Francisco Pedroza recibirá el trofeo Agustín ‘Cheche’ Álvarez, luego de haber sido elegido en noviembre del año pasado como el Deportista del Año 2020 de esta ciudad, un año después de haber sido seleccionado como el Atleta Paralímpico 2019.

Practicante del taekwondo, el 12 de noviembre Pedroza recibió 6 votos de un jurado compuesto por 12 miembros y superó al nadador Miguel Mireles Valadez (4) y al también taekwondoín Erick Nino (1).

“Muy contento por haberlo logrado”, fueron las primeras palabras Pedroza aquel día. “Antes ya había ganado el Paralímpico, pero este año me animé a participar en esta categoría y me siento muy contento por el triunfo”.

En un año 2020 el que la mayoría de los deportistas locales vieron canceladas sus competencias, Pedroza alcanzó a tomar parte en eventos importantes dentro del período que marcaba la competencia para poder aspirar a ser el Deportista del Año.

A principios de marzo obtuvo su boleto para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 con un primer lugar en el clasificatorio que se llevó a cabo en Heredia, Costa Rica, mientras que el último día de octubre del 2019 ganó medalla de oro en el Selectivo Nacional de Para-Taekwondo en Guadalupe, Zacatecas.

También hoy recibirá su reconocimiento Ángel Escareño como ‘Entrenador Amateur del Año’, mientras que la ajedrecista Ailed Moserrat García Ozaeta, de 12 año de edad y alumna de Escareño, será reconocida como ‘Talento Deportivo 2020’.

“Me siento contenta, estoy emocionada, no me lo esperaba”, dijo Ailed vía telefónica. “Estoy muy agradecida con el profe Escareño por su apoyo y esto se lo dedico a mis papás que me dan todo el apoyo que necesito”, declaró el pasado 12 de noviembre cuando se enteró de su nombramiento.

Otros premios que se darán esta noche son para el ‘Deportista Profesional’, que es el raquetbolista Alejandro Lara; ‘Equipo Amateur’ para Vaqueros All Star, ‘Equipo Profesional’ para Inditas Guerreras de basquetbol, ‘Promotor Deportivo Amateur’ para Carlos Sifuentes, Sandra Martínez como ‘Maestra de Educación Física’ y un reconocimiento especial para el cronista deportivo Carlos Rubén Delgado Caraveo.

Deportista del Año 2020