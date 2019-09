Golpe de timón

Boston.- Dave Dombrowski ensambló campeones de la Serie Mundial en Florida y Boston a lo largo de una carrera de 40 años en las Grandes Ligas, además de armar los equipos de los Tigres de Detroit que alcanzaron el Clásico de Otoño en dos oportunidades.

También tiene mucha experiencia en lo que ocurre tras ello.

Menos de un año después de ganar la Serie Mundial y de imponer un récord de triunfos del club, los Medias Rojas de Boston despidieron a su presidente de operaciones de beisbol en los primeros minutos de ayer.

En sus tres años de gestión Dombrowski logró que Boston, colista divisional en dos años consecutivos, hilara tres títulos seguidos en el Este de la Liga Americana.

Ese reinado podría terminar incluso anoche. Boston quedaría eliminado de la lucha por el banderín de división si cae en el último juego de la serie ante los Yanquis.

“Hace cuatro años afrontamos una decisión trascendental sobre el rumo de la franquicia”, dijo el dueño de los Medias Rojas John Henry en un comunicado difundido ayer. “Con un campeonato de la Serie Mundial y tres títulos seguidos del Este de la Liga Americana, él ha cimentado la que ya era una trayectoria para el Salón de la Fama”.

El club informó que la búsqueda de un reemplazo “iniciará de inmediato”. Entretanto, el departamento quedará bajo el mando de tres personas: los subgerentes generales Brian O’Halloran, Eddie Romero y Zack Scott.

Raquel Ferreira, vicepresidenta de operaciones de Ligas Mayores y Menores, asumirá “un papel ampliado con el equipo de transición”, explicaron los Medias Rojas.

La noticia del despido se difundió poco después de la derrota por 10-5 ante Nueva York, que dejó a los actuales campeones 17 juegos y medio por detrás de sus viejos rivales de división. En ese momento, la ciudad estaba más pendiente de la resonante victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre Pittsburgh en la Semana 1 de la temporada de la NFL, en la que exhibieron su sexto banderín de campeones de la NFL.

Un comunicado enviado por correo electrónico a la prensa incluyó citas de los dueños, pero se señaló que “no se tendrá una comparecencia formal ante la prensa” para hablar sobre la decisión.

El manager Alex Cora se dijo agradecido con Dombrowski, quien le dio su primer empleo como manager de las Mayores.

“Pasamos por este proceso, nadie nos daba una oportunidad y, de pronto, Dave Dombrowski, con 40 años en las Grandes Ligas, me da una oportunidad de dirigir esta organización como manager”, recordó el boricua. “Para mí esto es duro. Alguien perdió su empleo porque nosotros no hicimos el trabajo en el terreno”.

Nada nuevo para Dombrowski, quien también fue despedido por los Medias Blancas y Tigres. No respondió de inmediato a un mensaje de texto en procura de comentarios.

Dombrowski fue reclutado para dirigir las operaciones en Boston en 2015, después de que el equipo terminara último de la tabla, marca que repitió al curso siguiente.

Después de ese año, los Medias Rojas lograron tres títulos seguidos del Este de la Americana, algo inaudito en la franquicia.

Pero este año, con prácticamente el mismo roster que el anterior, los Medias Rojas están 76-67, perdieron cinco de sus primeros seis juegos y nunca llegaron a competir por el título de división.

“Me acabo de enterar y estoy muy sorprendido, asombrado”, dijo Cora, quien fue contratado como manager novato por Dombrowksi previo a la campaña de 2018.

“Ahora mismo, no tengo mucho que decir. Hablaremos un poco más mañana. Pero, él me dio la oportunidad de trabajar aquí y ser manager de Grandes Ligas”, dijo el piloto puertorriqueño. “Es algo que acaban decirme, no estoy en condiciones de hablar al respecto”.