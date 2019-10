Flechazo de poder

En ocasiones el deporte otorga a los atletas medallas, trofeos, algunos otros premios, amistades, incluso a veces brinda la oportunidad de conocer a tu compañera de vida, tu pareja sentimental, como es el caso de Diana Valles y Sixto Solís, levantadores de potencia chihuahuenses que vienen de conseguir el primer lugar en el Campeonato Regional de la International Powerlifting League de México, en Ensenada, Baja California.

Más allá de compartir la pasión por este deporte y su vida sentimental, otro lazo que los une es el que poseen como entrenador y alumna, pues Sixto se encarga de brindarle las rutinas de entrenamiento a Diana cada semana.

“Es difícil separar la cuestión sentimental de entrenador y alumna, los regaños a veces se los toman personales, pero es bonito porque compartimos una pasión”, dijo el deportista parralense.

Una competencia en Jiménez, Chihuahua en mayo de 2016 fue la que cruzó los caminos de esta pareja de atletas, quienes tienen más de un año entrenando juntos.

“Es ‘padre’ encontrar a una persona que haga lo mismo que tú, es comprendernos el uno al otro”, expresó a su vez la deliciense.

La pareja levantadora de potencia considera que lo más satisfactorio de su relación deportiva y amorosa es observar un proceso de crecimiento físico y de rendimiento.

“Ella ha progresado mucho, para mí eso es lo mejor de conocernos en esto”, comentó Solís Borja.

“Nosotros mismos somos nuestros jueces para mejorar. Tengo la fortuna de ser su alumna, él ya tiene muchos años en esto y lo admiro por el buen deportista que es”, dijo Valles Sánchez.

A mediados del mes en curso, ambos deportistas compitieron en el referido evento regional en Baja California, donde los dos levantadores consiguieron coronarse en su respectiva categoría.

Solís se proclamó campeón absoluto de la justa y Diana Alejandra fue la ganadora de la categoría Menos de 67 kilogramos con levantamientos de 135 kilos en Sentadilla, 67.5 en Press de Banco y 155 en Peso Muerto.

Sixto Antonio terminó en primer lugar de su categoría (-110 kilogramos), además de ganar en la modalidad de Bench Press, de ser el mejor levantador equipado y quien tuvo el mejor puntaje con el peso levantado respecto a su peso corporal, lo que lo convirtió en ganador absoluto.

Las marcas que logró levantar el atleta parralense fueron 315 kilogramos en Sentadilla, 220 kilogramos en Pecho o Bench Press y 300 kilogramos en Peso Muerto.

“Contento por un logro más. No por ganar significa que no haya oportunidades de mejora y tenemos que mejorar para ir a competencias internacionales, ya que desde 2016 no tengo una competencia de nivel mundial”, declaró Solís.

El objetivo de Sixto es mejorar su participación en una competencia internacional o mundial, ya que en 2016 fue segundo lugar mundial en el World Powerlifting Congress (WPC, por sus siglas en inglés).

La pareja de deportistas buscará cerrar el 2019 con dos competencias, una de ellas será en Parral, en noviembre y la otra, de carácter internacional, se celebrará en San Antonio, Texas, en diciembre.