Ficha Haaland con Ashton United FC por 28 días

Ciudad de México.- El delantero Erling Haaland llegó a un arreglo con el Ashton United FC para jugar por los próximos 28 días.

El noruego, quien no participará en la Copa del Mundo de Qatar, luego de que su Selección no logró la clasificación, estará con este conjunto para no perder la forma.

El Ashton United FC juega en la séptima división inglesa.

Michael Cleotilde, técnico de los Robins, le declaró al ashtonunited.co.uk que esta decisión será lo mejor para el jugador, pues es mejor tener un entrenamiento con un equipo formal a estar en casa sin tener trabajo físico y de cancha.

"Simplemente tiene sentido, el City no está jugando y queremos ayudar manteniendo a Erling en forma, tiene más sentido que veo jugando al golf durante seis semanas", dijo.

El delantero del Manchester City, de 22 años, tenía planeado trasladarse a su casa de Marbella para descansar en este receso, sin embargo el cuerpo técnico del equipo dio luz verde a esta medida.

El goleador regresará con el City a finales de diciembre, donde les espera un partido frente al Leeds United en Elland Road.