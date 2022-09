Estoy a muerte con México: Funes Mori

En pleno 15 de septiembre, Rogelio Funes Mori "lanzó un grito" para defenderse de las críticas sobre su posible inclusión en la lista final de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

A pesar de continuar en rehabilitación a causa de una lesión en el muslo derecho, el argentino naturalizado mexicano fue convocado por Gerardo Martino para la próxima Fecha FIFA, en la que se medirá a Perú y Colombia.

"Yo soy mexicano. Estoy a muerte con México, me ha dado la oportunidad de representar a la Selección y, si me toca estar (en el Mundial), (espero) hacerlo de la mejor manera", explicó "El Mellizo".

El delantero del Monterrey desestimó las voces de inconformidad y las críticas sobre su posible llamado al combinado nacional, principalmente de ex jugadores como Luis Roberto Alves "Zague" o Luis "Matador" Hernández, porque considera que se ha ganado las convocatorias por méritos propios.

"No le doy mucha importancia a las críticas. Todo me lo he ganado, nadie me ha regalado nada y desde que estoy aquí en México y Monterrey; en 7 años, siempre he estado en crecimiento", expresó.

