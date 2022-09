Se acabó el drama, Chile no irá al mundial

Chile perdió el viernes su apelación para reemplazar a Ecuador en la Copa del Mundo en Qatar, pero el veredicto de la FIFA probablemente llevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La FIFA desestimó el argumento de Chile de que el jugador ecuatoriano Byron Castillo era en realidad colombiano y no elegible para jugar en los partidos de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo. Castillo jugó en ocho de ellos para Ecuador.

“Sobre la base de la documentación recibida, entre otras consideraciones, se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de nacionalidad ecuatoriana permanente, de conformidad con el art. 5, apdo. 1 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA”, indicó la FIFA en un comunicado sobre el fallo de su Comisión de Apelación.

El veredicto, que ratifica una decisión disciplinaria de la FIFA de junio, mantiene a Ecuador en camino para enfrentar a Qatar en el partido inaugural de la Copa del Mundo en Doha, el 20 de noviembre. Holanda y Senegal completan el Grupo A.

“En silencio, seguimos defendiendo lo que ganamos en la cancha!”, tuiteó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, en una publicación acompañada por el documento de la FIFA.

Sin embargo, el desafío legal de Chile puede continuar.

La federación chilena de fútbol ahora puede apelar el veredicto de la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) en Lausana, Suiza. El máximo tribunal deportivo puede organizar una audiencia urgente y fallar en las nueve semanas que restan para el inicio del Mundial.

Chile afirma tener documentos que prueban que Castillo nunca fue elegible para jugar con Ecuador, por lo que ese país debería perder los ocho juegos. Eso llevaría a Chile al cuarto lugar y dejaría a Ecuador fuera de la contienda.

“Es un día muy bueno para la Federación Ecuatoriana, que no entró en ese juego mediático de la Federación Chilena, lo manejó sigilosamente y lo volvió a ganar, demostrando que estas cosas se pelean y se ganan en los tribunales y no en los medios de prensa", dijo Andrés Holguín, abogado de Castillo, en declaraciones a The Associated Press. "Bien por la Federación por la forma en que ha manejado este caso, ha sido impresionante”.

“En ningún momento estuvimos intranquilos, ni como defensores del jugador, ni la Federación, en ningún momento tuvimos dudas de que esto iba a pasar, siempre se supo que este tema se iba a ganar, esto de hoy es una simple ratificación de algo que sabíamos que iba a pasar”, afirmó el abogado del jugador.

Chile preparó su caso después que se realizara el sorteo de la Copa del Mundo el 1 de abril, y luego que la FIFA y los organizadores de Qatar vendieran miles de boletos y hospedaje a aficionados de Ecuador.

“Es una decisión sin fundamentos, que rechaza la apelación de Chile y de Perú, los perdedores tendrán 10 días para pedir los fundamentos, cuando se los notifique tendremos más luces de los argumentos que utilizó al tribunal de apelaciones para resolver”, sostuvo Holguín.

Los estatutos legales de la FIFA incluyen una sección sobre la elegibilidad para formar parte de una selección nacional con base en la ciudadanía de los jugadores.

“Toda persona que posea la nacionalidad permanente de un país no vinculada al lugar de residencia será seleccionable para jugar en los equipos de la federación de dicho país”, de acuerdo con los estatutos.

La audiencia de apelación del jueves se llevó a cabo de manera remota desde Zúrich con solo los tres jueces presentes. El juez principal que supervisó el caso fue Neil Eggleston, un estadounidense que fue abogado de la Casa Blanca en la segunda administración de Barack Obama.

El comité de apelaciones de la FIFA rara vez anula un fallo del comité disciplinario del organismo de fútbol.

Chile ha presentado denuncias contra el jugador de un oponente en programas consecutivos de eliminatorias para la Copa del Mundo.

En el grupo eliminatorio para la Copa del Mundo de 2018, Bolivia perdió dos juegos en los que utilizó a un jugador no elegible como suplente. La FIFA recibió quejas de Chile y Perú sobre el defensor boliviano Nelson Cabrera, quien nació en Paraguay y anteriormente había jugado para la selección nacional paraguaya.

Bolivia perdió una apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que determinó que la FIFA hizo bien en investigar incluso cuando las inconformidades fueron presentadas semanas después de que se realizaron los partidos.

Ese caso finalmente perjudicó a Chile. Tres puntos extra otorgados a Perú lo colocaron por encima de Chile y lo llevaron a un duelo de desempate intercontinental que ganó para avanzar al Mundial de 2018 en Rusia.

La FIFA ha establecido reglas más estrictas para la Qatar 2022 que exigen que todos los jugadores participantes en los partidos de las eliminatorias regionales presenten un “pasaporte internacional permanente válido”.