Esquivel, un agradecido

Archivo / El Diario

Salió de su casa cuando era un niño de 10 años, cuatro años después fue convocado por primera vez a una Selección Nacional y desde entonces ha sido parte de varios procesos en los equipos menores del Tri, pero el camino en el futbol no ha sido fácil para Joaquín Esquivel, pues también a corta edad tuvo que afrontar el fallecimiento de su abuelo e incluso la falta de recursos para comprar un par de tenis ante un nuevo llamado al equipo nacional.

Nacido en Zacatecas, hace poco más de 23 años, el mediocampista de los Bravos del FC Juárez está en camino a cumplir un sueño más como seleccionado nacional, jugar en unos Juegos Olímpicos, emoción que al mismo tiempo tiene que combinar con la situación que atraviesa el equipo juarense en la Liga MX, ubicado en el último lugar del Clausura 2021.

De familia futbolera, Esquivel recuerda que fue su abuelo quien primero lo llevó a un entrenamiento cuando tenía cinco o seis años de edad, y aunque le llamó mucho la atención este deporte, no se imaginaba como un jugador profesional.

“Te soy sincero, en Zacatecas no me pasó nunca por la mente el tener esta gran oportunidad, en Zacatecas todavía no se sabía mucho eso de las fuerzas básicas, de todo el proceso que se maneja para ser jugador profesional”.

A los 10 años, con el apoyo de su familia, tomó la decisión de ir al Club Pachuca. Desde entonces sus experiencias como niño fueron muy diferentes a las de otros niños de esa edad, por ejemplo, los cumpleaños ya no eran en familia con festejos en grande, lo mismo que la Navidad y el Año Nuevo.

“Obviamente tú también como jugador vas viviendo cosas que te van enseñando, que te van haciendo una persona madura, son pequeñas cosas que vas dejando, pero vale la pena, la verdad vale la pena, la verdad lo volvería a hacer”.

Enfrentar a los 12 años la muerte de su abuelo fue algo que marcó mucho a Esquivel en su vida, pero al mismo tiempo le enseñó a madurar más.

“Era muy apegado a él, muchísimo, no tienes idea cuánto, pero eso te hace crecer, creo que el apoyo siempre lo tuve, siempre lo tuve por parte de él y siempre lo he tenido por parte de toda mi familia”.

Por eso, Joaquín dice estar superagradecido con su familia y con todas las personas que lo rodean, lo apoyan y lo aconsejan, especialmente sus papás y sus hermanos que son los primeros que están al pendiente de él.

Algo que recuerda con mucho agradecimiento fue cuando lo convocaron a la Selección Mexicana Sub-15 y sus tenis ya no estaban en buen estado y la situación económica de la familia no era como para nada más pedir un par nuevo y ya.

“Ellos sabían que ya no tenía tenis e hicieron una coperacha todos mis tíos, mis papás, y esos tenis no sabes cuánto los valoré, pero más que nada la enseñanza que me dejaron, el amor que llevaban esos tenis, me dieron una responsabilidad, motivación y ganas de trascender. Esos tenis llevaban todo eso y créeme que al momento que los tomo, al momento que los tengo sabía lo que confiaban en mí, lo que luchaban también en poder darme algo de lo que tanto les ha costado”.

Apenas la semana pasada, Esquivel conquistó el título del Torneo Preolímpico de la Concacaf y el boleto a Tokio 2020 junto a la Selección Sub-23, pero el tiempo para festejar esos logros fue muy poco, pues un día después el mediocampista reportó a los entrenamientos de los Bravos.

“No pudimos festejar, de hecho salió mi vuelo a las 6:00 de la mañana, o sea, cuatro de la mañana tuve que estar ahí en el aeropuerto para llegar acá y después entrenar, casi casi a las 2:00 estuve llegando a mi casa y al día siguiente concentración, o sea, literal no estuve de nuevo otra semana en mi casa, pero la verdad vale la pena”.

Dos días después de ganar el Preolímpico, fue titular con Bravos en el partido ante Cruz Azul, por lo que tuvo que cambiar el chip y fijar su concentración en ayudar al equipo juarense que pasa por un mal momento en el torneo.

“Si es algo complicado la verdad la situación por la que estamos pasando, pero esto va más allá de un jugador, esto para sacarlo necesitamos de todos, tanto jugadores, cuerpo técnico y la afición. Llegando de allá la verdad vengo motivado, vengo con muchas ganas de poder aportar ese granito de arena para salir de esto lo más rápido posible, pero pues esto depende todos”, señaló Esquivel.

“Te soy sincero, la verdad desde que quedamos campeones ya tenía ese chip yo de, obviamente no sabía si iba a jugar, si no iba a jugar, pero ya venía con ese chip de si voy a jugar pues hacerlo de la mejor manera, igual si no voy a jugar y voy a entrar de cambio también hacerlo de la mejor manera”.

Nombre: Joaquín Esquivel

Equipo: Bravos

Posición: Medio

Fecha de Nac.: 7 de enero de 1998

Lugar de Nac.: Zacatecas, Zac.

Edad: 23 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 74 kg

Debut Liga MX: Pachuca vs Querétaro, 24 sep. 2016

Debut Ascenso MX: Correcaminos vs Mineros, 18 jul. 2014

Campeón Torneo Preolímpico Concacaf 2021 con la Selección Mexicana Sub 23

Números en el Clausura 2021

Juegos jugados 10

Titular 8

Minutos 716

Goles 0

Autogoles 0

Amarillas 1

Rojas 0