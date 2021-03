Se queda Roethlisberger en Pittsburgh

Associated Press

Pittsburgh— Los Acereros de Pittsburgh anunciaron que firmaron una extensión de contrato con el quarterback Ben Roethlisberger para la temporada 2021 de la NFL.

"Estamos emocionados de haber podido llegar a un acuerdo con Ben Roethlisberger sobre un nuevo contrato para que regrese a los Steelers en 2021", dijo el gerente general y vicepresidente Kevin Colbert.

"Sabemos que Ben todavía puede jugar a un alto nivel y hacer cosas especiales para este equipo. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: armar una lista que competirá por otro campeonato. Estamos felices de que Ben sea uno de nuestros líderes en ayúdanos a lograr ese objetivo".

"Big Ben" fue elegido por Pittsburgh con la décimo primera selección global del Draft de 2004 y ha ganado los Súper Tazones XL y XLIII.

"Es un gran honor para mí ser un Acerero y darlo todo por esta organización. Estoy agradecido de estar en esta etapa de mi carrera y más que feliz de ajustar mi contrato de la mejor manera que ayude al equipo a dirigirse a otros jugadores que son tan vitales para nuestro éxito. Me encanta este juego y me encanta competir, y creo en este equipo y en mi capacidad para cumplir cuando se me pide. Todo comienza con una gran preparación y estoy listo para comenzar", dijo Roethlisberger.

Roethlisberger suma un récord de 233 juegos con los Steelers.

Presume además 7 mil 838 intentos de pase, completando 5 mil 50, además de 396 lances de touchdown por 201 intercepciones.