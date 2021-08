Entre lágrimas, Messi se despide del Barcelona

Madrid— Luchando por controlar sus emociones, Lionel Messi dijo el domingo en su despedida del Barcelona que no estaba preparado para dejar el club.

Messi empezó a llorar incluso antes de empezar a hablar en su ceremonia de despedida en el Camp Nou.

“Esto es muy difícil para mí después de tantos años, después de estar aquí toda mi vida”, dijo. “No estaba preparado”.

Messi calificó su inesperada salida del club como “el momento más difícil” de su carrera.

La familia de Messi y algunos de sus compañeros estuvieron en el Camp Nou para la despedida del jugador.

Messi evitó hablar específicamente sobre su futuro, diciendo que recibió ofertas de varios clubes tras el anuncio de que dejaría el club catalán.

El Barcelona anunció el jueves que no podría quedarse con su mejor jugador porque no pudo encajar un nuevo contrato dentro de las regulaciones financieras de juego limpio de la liga española. El tope salarial del club se ha reducido significativamente debido a su enorme deuda. El presidente Joan Laporta culpó de las luchas del club a la pandemia del coronavirus y, en particular, a la anterior administración liderada por Josep Bartomeu.

Messi pidió irse al final de la temporada 2019-20, pero Bartomeu le negó su solicitud. El astro argentino había aceptado quedarse y había llegado a un acuerdo con el Barcelona sobre un nuevo contrato, pero el club no pudo hacerlo funcionar debido a su grave situación financiera.

Messi pasó casi dos décadas con el club catalán después de llegar de Argentina cuando era un adolescente para jugar en sus equipos juveniles. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, luego jugó 17 temporadas con el equipo principal. Ayudó al club a ganar la Liga de Campeones en cuatro ocasiones, la Liga española diez veces, la Copa del Rey siete veces y la Supercopa de España ocho veces.

Messi se marcha como el máximo goleador de todos los tiempos del Barcelona con 672 goles. Jugó en 778 partidos con el club, también un récord. También es el máximo goleador de la liga española con 474 goles en 520 partidos.

Lideró la liga española en goleadores en ocho temporadas, y fue el máximo goleador de la Liga de Campeones en seis ocasiones. Sus 26 goles contra el Real Madrid son un récord para los partidos “clásicos” contra el rival más feroz del Barcelona.