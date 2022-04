Descartan problemas en el vestuario del PSG

París- El entrenador del París Saint Germain, Mauricio Pochettino, confesó que no le gusta que le pregunten sobre el ambiente en el vestuario porque no hay ningún problema con y entre los jugadores.

"No tengo nada que decir a la pregunta sobre las divisiones en el vestuario. No hay ningún tipo de problema. No me gusta la pregunta", dijo en conferencia de prensa previa al partido de Ligue 1 de mañana ante el Clermont Foot.

Sobre el tema del futuro del francés Kylian Mbappé, el argentino manifestó que en el club consideran que lo mejor para el campeón del mundo es quedarse en París.

"Nosotros queremos lo mejor para él y para el club y lo mejor es que se quede. Lo pensamos tanto yo como el club, pero luego hay unas negociaciones que tienen que llegar a buen fin", declaró.

En el caso de Neymar, indicó que confía en que recuperará todo su nivel.

"El club lo firmó por su calidad. Tuvo una lesión en su mejor momento, previo al enfrentamiento al Real Madrid. Ha trabajado duro y no tengo dudas de que seguirá mostrando su calidad", indicó.