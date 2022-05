Creo que no perdí la pelea: 'Canelo'

El boxeador mexicano Saúl Álvarez aceptó su derrota, pero él cree que en realidad no perdió ante Dmitry Bivol.

"Me siento muy bien, en lo personal no pongo ninguna excusa. Creo que no perdí la pelea, me ganó 4, 5 rounds máximo.

"Los últimos rounds me fatigué un poco, pero me siento bien, hice las cosas como debía hacerlas. Tal vez por el peso no me sentí al 100 por ciento", dijo el mexicano tras la caía.

"Canelo" sumó su segunda derrota de su carrera ante el ruso, quien lo venció por decisión unánime y mantiene el título Semicompleto de la AMB.

"Hay qué pensar qué vamos hacer. Estoy buscando las peleas difíciles, subir de peso, no donde estoy cómodo. Subo de peso para buscar más retos y así es esto, así es el boxeo. Es lo que estoy buscando, la grandeza.

"Soy una persona muy competititva, esto no se queda así, me quedan muchos años por delante y voy a regresar muy fuerte", declaró.