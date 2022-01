Consigue Georgia su primer título en 41 años

Indianápolis.— Stetson Bennett entregó los lanzamientos más grandes de su carrera de libro de cuentos y la defensa de Georgia selló la victoria más dulce en la historia del programa, venciendo a su rival Alabama 33-18 en el título de playoff de futbol universitario el lunes por su primer título nacional en 41 años.

Bennett conectó con Adonai Mitchell en un touchdown de 40 yardas para darle al No. 3 Georgia una ventaja de 19-18 con 8:09 por jugar y luego se conectó con Brock Bowers para un touchdown de 15 yardas en una pantalla para poner a los Bulldogs arriba con 3:33 restantes.

El golpe final vino de la defensa. Kelee Ringo interceptó un pase profundo por debajo de la línea de banda del ganador del Trofeo Heisman, Bryce Young. En lugar de caer con un poco más de un minuto por jugar, Ringo despegó y detrás de un convoy de bloqueadores recorrió 79 yardas para un touchdown que desencadenó una celebración salvaje por parte de los fanáticos de Georgia que abarrotaron el Lucas Oil Stadium.

Los Bulldogs no habían ganado un título nacional desde que el estudiante de primer año Herschel Walker los condujo ahí en 1980. Si simplemente romper la sequía no era suficiente, lograrlo contra el No. 1 Alabama (13-12) tenía que hacerlo sentir aún mejor.

Crimson Tide de Nick Saban había ganado siete partidos consecutivos contra los Bulldogs, incluidos los últimos cuatro contra el entrenador de Georgia, Kirby Smart, asistente de Saban desde hace mucho tiempo.