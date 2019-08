Clemson, Alabama, Ohio State y… Washington, a los playoffs

Los cuatro años en los que han dominado Alabama y Clemson han hecho que la temporada del futbol americano colegial parezca una conclusión inevitable.

En esta temporada van a empezar nuevamente en el primero y segundo lugar.

El giro que ha dado ese complot es que Clemson está en primer lugar por primera vez y Alabama ocupa el segundo sitio –y hasta lo que se refiere a ese giro es realmente aburrido.

Además de la sensación del “ya he estado allí y hecho eso” en la cima del futbol americano colegial está la recién obtenida excelencia de Oklahoma en el cuarto lugar y Ohio State en el quinto.

Los Buckeyes han ganado tres títulos de la Big Ten en los últimos cinco años y ha sido una de las temporadas en las que no han ganado la Conferencia pero de todas maneras han llegado a los playoffs del futbol americano colegial.

Oklahoma ha ganado cuatro temporadas seguidas en la Big 12, habiendo llegado a los playoffs en tres ocasiones.

Esos cuatro equipos se han apoderado de hasta 14 de los 20 lugares en el playoff en las primeras cinco temporadas del sistema, y podría ser sorpresivo –si no es que impactante– si menos de dos de ellos llegan al playoff en esta temporada.

Realmente, ¿cuáles son las oportunidades de que uno de sus mariscales no gane el Trofeo Heisman?

Eso parece totalmente predecible, pero más allá de la cima de los rankings existe un gran potencial de sorpresas.

Y quién sabe, tal vez en esta temporada, justo cuando la mayoría de los fanáticos del futbol americano colegial se hayan resignado a la inevitabilidad de la dupla Alabama-Clemson, habrá un final que nunca vimos llegar.

Pero no hay que apostarle a eso.



Las predicciones para la próxima temporada son:



Top 25

Tres equipos que están en la tabla de posiciones del sondeo de pretemporada de The Associated Press no terminarán la temporada en los rankings: UCF, que está en el decimoséptimo lugar, Wisconsin en el decimonoveno y Washington State en el vigesimotercero.

Tres equipos que no están en la tabla de posiciones del sondeo de pretemporada de AP y terminarán en el ranking de la temporada son: Missouri, Miami, Memphis.



Ganadores de la Conferencia

La Conferencia Atlética Americana: Memphis en el Oeste sobre Temple que está en el Este.

Los Tigers finalmente han surgido después de dos derrotas consecutivas en el partido por el título pero han tenido la oportunidad de vengar esas derrotas ante UCF.

Conferencia de la Costa del Atlántico: Clemson en el Atlántico sobre Miami en la Costa.

La U tiene maneras de lograrlo antes de estar realmente de regreso, sin embargo un título de División es una agradable manera de empezar la Era Manny Díaz.

Big Ten: Ohio State en el Este sobre Iowa en el Oeste.

El año pasado seleccionamos a Michigan para ganar la Big Ten y eso fue inteligente hasta el punto en que los Buckeyes perdieron 62 contra los Wolverines.

Ya no vamos a engañarnos nuevamente.

Big 12: Iowa State sobre Oklahoma.

¿Recuerda cuando la Big 12 era una Conferencia que mayormente producía resultados alocados en el partido por el título de la Conferencia?

Conferencia USA: North Texas en el Oeste sobre FAU en el Este.

Un título de la Conferencia para Mean Green significa que habrá más interesados en el entrenador en jefe Seth Littrell.

Conferencia Mid-American: Ohio en el Este sobre Western Michigan en el Oeste.

Los Bobcats ganaron la MAC por primera vez desde 1968, aunque el entrenador Frank Solich de 74 años está a punto de retirarse.

Mountain West: Boise State en la Mountain sobre San Diego State en el Oeste.

Los Broncos son los favoritos cada año, pero sólo han ganado la Conferencia en dos ocasiones en seis temporadas que ha habido un partido de campeonato.

Pac-12: Washington en el Norte sobre Utah en el Sur.

Los Huskies obtuvieron tres títulos de la Conferencia en cuatro temporadas en la revancha del año pasado por el título de la Pac-12 y lograron dar por terminada la seguía de playoffs en la Conferencia.

Southeastern Conference: Alabama en el Oeste sobre Georgia en el Este.

El Tide mantuvo nuevamente a los Bulldogs fuera de los playoffs.

Sun Belt: Appalachian State en el Este sobre Arkansas State en el Oeste.

Con el nuevo entrenador Eliah Drikwitz pero muchos de los mismos jugadores, los Mountaineers obtuvieron dos títulos seguidos de la Conferencia.



Trofeo Heisman

Tua Tagovailoa, mariscal de Alabama. El segundo lugar del año pasado lo logrará en esta temporada.

Trevor Lawrence, mariscal de Clemson.

D’Andre Swift, corredor de poder de Georgia.

Jalen Hurts, mariscal de Oklahoma.

Adrián Martínez, mariscal de Nebraska.



Carrusel de entrenadores

Todos los ojos estarán en Southern California, en donde Clay Helton necesita tener una gran temporada en contra de una programación difícil de partidos para salvar su empleo.

USC se despedirá de Helton y de Lynn Swann, pero eso no es sorpresa.

Lo interesante es quién va a tomar el puesto: Urban Meyer sigue en la televisora.

¿Quién será el entrenador de losTrojans? Tal vez Matt Campbell de Iowa State. Tal vez Kyle Whittingham de Utah. Tal vez James Franklin de Penn State. Tal vez alguien más, pero no Meyer.



Seis durante el año nuevo/ playoff del futbol americano colegial

Las semifinales del playoff del futbol americano colegial serán el 28 de diciembre en esta temporada, más de dos semanas antes del partido de campeonato nacional que será el 13 de enero en Nueva Orleans.

La semifinal del Tazón del Durazno: Clemson contra Washington.

Los Huskies llegarán con una derrota sobre Georgia con dos, y dejarán nuevamente furiosos a los Bulldogs.

Semifinal del Tazón Fiesta: Alabama contra Ohio State.

Tazón de la Rosa: Penn State contra Utah.

Tazón de Azúcar: Texas A&M contra Iowa State.

Tazón de la Naranja: Miami contra Georgia.

Tazón del Algodón: Memphis contra Michigan.



Campeón Nacional

Sí, nuevamente será Clemson y Alabama. Repetir es difícil, pero la quinta ronda será para el Tide.