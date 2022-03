Batallan fans en compra de boletos a Qatar 2022

Ciudad de México.- Aficionados de todo el mundo sufrieron esta madrugada con las fallas que presentó el portal de la FIFA al abrirse la segunda fase de venta de boletos para Qatar 2022.

Previo al sorteo que se realizará la próxima semana, la FIFA abrió una nueva fase de venta donde ya no hay "lotería", sino se compra lo que se encuentra.

En la Ciudad de México se abrió el sistema desde las 4 de la mañana, y miles de aficionados no tardaron en quejarse por las fallas.

El error que causó más estragos a nivel mundial, según las redes sociales, fue que la gente hacía cola virtual y cuando uno llegaba a la compra entonces el sistema lo sacaba de la plataforma. Tenían que volver a pasar 30-40-50 minutos formados para intentar comprar.

Esa falla duró alrededor de dos horas, y después de las 6 de la mañana aficionados comenzaron a reportar que ya les estaba dejando entrar al sistema; algunos tuvieron suerte de comprar y a otros les seguían marcando distintos errores.

"Después de muchas fallas tuve el chance poder comprar boletos para 4 juegos al azar, pero antes de eso me sacó varias veces, incluso, éramos como 5 amigos conectados, con dos o tres computadores cada uno, y fui el único que logró comprar. Traté después de comprar más y no me dejó, comenzaron de nuevo errores en la página", dijo Jaime Reyes, quien estuvo conectado desde las 3:30 de la mañana en la página de la FIFA.

La siguiente fase de venta y penúltima se abrirá hasta después del sorteo, y ahí será más complicado comprar boletos, pues ya se sabe la ruta de los equipos.

Esta segunda fase se cerrará previo al sorteo, pero a horas de que se abrió ya no hay muchos boletos disponibles.

Como dato, en la primera fase se estima que se sacaron a la venta alrededor de 700 mil boletos y hubo más de 17 millones de solicitudes a nivel mundial.

"Yo pude comprar hasta las 10 de la mañana pero ya casi no había nada", dijo Juan Carlos Calderón.