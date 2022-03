Diana Fernández y Bryan Flores prometen salir victoriosos en sus combates

Ciudad Juárez.— Los protagonistas de la velada boxística que presenta Promociones del Pueblo dijeron presente y confiaron en que saldrán con la mano en alto en sus respectivos combates.

En el duelo estelar de la noche, el juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores se mide al argentino Néstor Maidana por el vacante título internacional superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

“Me siento muy bien preparado, cambié de esquina, ahora estoy entrenando en Las Vegas con el profesor Ismael Salas, con el Team Salas, entonces estoy muy contento, ansioso por subir al ring porque creo que van a ver un Bryan Flores diferente”, declaró el peleador de 26 años, que suma 22 triunfos, 12 por la vía del nocaut, y cero derrotas.

Oriundo de Córdoba, Argentina, Maidana dijo que esta es la primera oportunidad que tiene de salir de su país para pelear.

“Y bueno, una oportunidad que Dios me dio y la pienso aprovechar al cien por ciento, dar un buen espectáculo, como siempre, en todas las peleas doy buen espectáculo y bueno, esperemos dar un buen espectáculo para Juárez".

-¿A quién le dedicas esta pelea?

“La dedico a mi familia, a mi mujer que me está esperando con mis dos hijos, y a mi vieja y a mi viejo”.

El duelo de respaldo verá a la juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández intercambiar golpes con la argentina Vanesa Taborda, en pleito pactado a 10 episodios en peso gallo.

“Este viernes vamos a darle un gran espectáculo a Ciudad Juárez con las carteleras que merecen y quiere ver la gente. Arriba del ring se ve todo, yo también voy a quedar ante mi gente y darles un muy buen espectáculo”, dijo la fronteriza de 27 años y agregó que Taborda se llevará algo de tristeza de Juárez porque no va a ganar aquí.

La sudamericana, que es campeona mundial plata del CMB, pero que no pone en juego ese título, dijo que también se considera una mexicana porque "soy una guerrera sobre el ring, no me guardo nada, siempre me gusta dar un buen espectáculo y lo he hecho las veces que he venido, así que esta no va a ser la excepción".

Taborda, de 37 años de edad, dedica su pelea a sus tres hijos y a su nieta que tiene apenas un mes de nacida, así como a su mamá y a su abuelita que siempre la acompañan en todo y son su mayor fortaleza.

“Mi nieta tiene un mes, así que para ella que está en este mundo le dedico mi pelea. Es una bendición de Dios, una motivación para seguir en mi carrera”.