Adrián González pone punto final a su carrera

Ciudad de México- El beisbolista Adrián González anunció oficialmente su retiro de los diamantes.

Nacido en San Diego, California, pero con ascendencia mexicana, el "Titán" pone punto final a su carrera en el beisbol luego de 15 temporadas en las Grandes Ligas.

El primera base dio su primer paso en MLB cuando fue seleccionado por los Marlins de Miami en el 2000, continuando con su proceso de desarrollo en las sucursales de la novena de Florida.

Más tarde portó la franela de los Rangers de Texas, para después formar parte de los Padres de San Diego, donde alcanzó su máximo nivel y se convirtió en referente. Dodgers de Los Ángeles y Mets de Nueva York fueron otros de sus equipos.

Seleccionado en 5 ocasiones para el Juegos de Estrellas, dos veces ganador del Guante de Oro y 13 veces jugador de la semana, el mexicoamericano brilló en el mejor beisbol del mundo.

"Hoy anuncio oficialmente mi retiro. Pude jugar en MLB durante 15 años, más las Ligas Menores, la Liga Mexicana de verano y de invierno. La Serie del Caribe, el Clásico Mundial de Beisbol y los Juegos Olímpicos. Que bendición. Primero quiero agradecer a mi esposa (Betsy González) @betzabe_onthego mis hijas Brianna y Alessandra, mis padres y hermanos. Betsy, has sido mi roca, mi apoyo, y siempre estuviste ahí en los momentos más difíciles y en los más célebres. Gracias por ser la mejor esposa y mamá del mundo. Podría no haber tenido la carrera que tuve sin ti a mi lado.

"Papá y mamá, Gracias por su gran apoyo. Toda mi vida nunca me faltó nada y pude tener mis logros en este deporte gracias a su apoyo y sus sacrificios que me dieron desde niño. Beisbol, gracias por todo lo que me diste. Grandes compañeros, entrenadores, recuerdos y lo más importante amigos para toda la vida", compartió González a través de sus redes sociales.

Con la Selección Mexicana de Beisbol disputó el Clásico Mundial en 2017 y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y en 2009 jugó en la Serie del Caribe.

En 2021, el bateador de 39 años se integró a Mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de Beisbol.