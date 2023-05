Admite Checo Pérez costoso error en calificación de Mónaco

Monaco— Remontar en las calles del Principado es una tarea casi imposible para el mexicano Sergio Pérez.

El mexicano arrancará desde la última posición en el GP de Mónaco de mañana después de estampar el RB19 en el muro de Saint Devote cuando se disponía a realizar su segunda vuelta en la primera etapa de la calificación.

"Es un golpe muy duro en lo personal porque en la Q1 no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error así, tan costoso. De repente perdí el auto de atrás, lo perdí muy tarde y ya no pude ir a ningún lado. Estoy muy apenado con todo mi equipo porque veníamos haciendo un gran trabajo.

"Los cambios que hicimos fueron todos naturales, simplemente no me lo esperaba, que el auto me girara tanto de la parte de atrás. Si llega la lluvia nos podrá ayudar, pero en seco creo que no hay mucho que hacer mañana. Hoy Max hizo un gran trabajo y bien merecida la pole", dijo el tapatío, que actualmente cuenta con 105 puntos en el Campeonato de Pilotos.

Aunque Checo es conocido como el "Rey de las Calles", el panorama es poco alentador, ya que al tratarse de un circuito urbano, estrecho y con curvas de baja velocidad, no se pueden realizar muchos rebases.

La última vez que Pérez salió desde el fondo de la parrilla en la actual temporada fue en el Gran Premio de Australia. En aquella ocasión Checo escaló desde el lugar 20 hasta la quinta posición.

EMOCIONAN EN LA CALIFICACIÓN

La pole position del Gran Premio de Mónaco cambió de manos en menos de 3 minutos.

Durante la qualy, 4 pilotos se disputaron la posición de honor en la parrilla de salida de la carrera de mañana en el Principado.

Max Verstappen, de Red Bull; Fernando Alonso, de Aston Martin; Charles Leclerc, de Ferrari, y Esteban Ocon, de Alpine, ofrecieron el mejor espectáculo en pista, hasta el momento, en la temporada 2023.

"Si me hubieras dicho antes del fin de semana que seríamos P4, habría firmado. Fue una vuelta increíble y golpeé la pared con fuerza, pero el auto se mantuvo unido", dijo Ocon, que se quedó a poco más de una décima de segundo de distancia del mejor registro.

El asturiano y el monegasco completaron el top 3 y esperan sacar ventaja en la primera vuelta ante un Red Bull que en este circuito no es tan poderoso.

"Este año hemos sido buenos en las salidas y Max no siempre ha sido perfecto. Sin embargo, la distancia es demasiado corta y el camino es angosto. ¿Lluvia? Sinceramente, no creo que ayude. Mejor una carrera limpia que nos ayude a sumar puntos importantes", comentó Alonso.

Al final, fue Verstappen quien se impuso al resto del pelotón pisando el acelerador en el último sector de la pista.

"Nuestro coche generalmente corre al ritmo. Aquí era cuestión de armar todo en la vuelta rápida. Sabía que sería una calificación muy reñida y fue así", finalizó el neerlandés.