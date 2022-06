A olvidar errores: Cristante

“Hay que sacar la cabecita del agua y ponernos a nadar”, declaró este lunes el entrenador de los Bravos de Juárez, Hernán Cristante, en un exhorto a que sus jugadores dejen de pensar en los errores del pasado, sobre todo después de que el equipo juarense terminó el torneo pasado como el peor equipo de la competencia.

A cinco días de enfrentar a las Chivas del Guadalajara en el primer juego del Apertura 2022 de la Liga MX, Cristante luce tranquilo y él mismo dice estar con menos ansiedad de lo normal porque ve a sus jugadores muy metidos en lo que se les ha pedido.

El entrenador argentino señaló que cuando llegó a Bravos encontró a los jugadores anímicamente lastimados y golpeados, y es algo en lo que también han tenido que trabajar.

“El jugador tiene que dejar de pensar en el error, si constantemente piensa en el error se va a equivocar y es peor aún, no va a tener una acción adecuada, la acción siempre va a ser defensiva, siempre va a estar a la defensiva y eso provoca tener excusas”, comentó el sudadmericano.

“El riesgo no es poner objetivos que sean hasta algunos irrisorios, irracionales o no alcanzables, ése no es el riesgo; tampoco el riesgo es no alcanzarlos, el riesgo es no intentarlos o establecerlos en un plan muy bajito de acción y ya quedarnos ahí. Entonces, hay que sacar la cabecita del agua y ponernos a nadar”.

En relación con su propuesta de juego, Cristante comentó que la idea es tratar de no jugar tan largo, sino tener un equipo más compacto que les dé la posibilidad de estar en ataque y presionar alto.

Esta semana, dijo el entrenador, llegará el delantero Diego Rolán a esta frontera para ser evaluado y con base en los resultados el cuerpo técnico decidirá la continuación o no del uruguayo con los Bravos.

Por otra parte, Cristante hizo eco del posicionamiento de la directiva del FC Juárez al señalar que es falso que a algunos jugadores se les deban hasta cinco meses de sueldo, como han declarado algunos exintegrantes del equipo a medios nacionales, incluso algunos de ellos ya firmaron un acuerdo de pago.

Conózcalo

Nombre: Rolando Hernán Cristante Mandarino

Cargo: Director técnico

Fecha de nac.: 16 de septiembre de 1969

Lugar de nac.: Buenos Aires, Argentina

Edad: 52 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 92 kg

Equipo anterior: Gallos Blancos de Querétaro