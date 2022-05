Alan Mozo se despide de Pumas y llega a Chivas

Guadalajara.- Las Chivas hicieron oficial la llegada de Alan Mozo, quien más temprano se despidió de Pumas.

"Estoy muy ilusionado de llegar a @Chivas, para cualquier jugador mexicano es un gran orgullo poder vestir estos colores y enaltecer su grandeza con éxitos", escribió Mozo en sus redes sociales.

César Huerta recibió la despedida del Rebaño Sagrado.

Ambos jugadores cambiarán de camiseta en la Liga MX tras el trueque entre el Guadalajara y la UNAM.

"Hoy nos despedimos de César Huerta y le deseamos lo mejor en su nuevo equipo", fue el mensaje de parte de las redes oficiales de las Chivas.

Por su parte, Alan Mozo escribió un mensaje de despedida para el conjunto universitario.

"Como jugador cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sudé y defendí con el corazón. Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador, pero sobretodo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas", escribió Mozo en su cuenta de Instagram.

"Este ciclo llegó a su fin y con la seguridad de que estoy preparado para afrontar los nuevos retos que esta profesión tiene para mi. El agradecimiento es la memoria del corazón y quiero que sepas que tú siempre estarás en el mío. Gracias Pumas y hasta siempre", añadió.

Después de aprobar los exámenes médicos, Chivas hizo oficial la llegada del lateral mexicano.

"Aquí jugarás junto a 40 millones de mexicanos. ¡BIENVENIDO A CHIVAS, @alan_mozo51!", tuiteó la cuenta oficial del Rebaño Sagrado.

Chivas también oficializó la salida del guardameta Raúl Gudiño, quien concluyó una segunda etapa de cuatro años con el Guadalajara.

En el arco del Rebaño, Miguel "Wacho" Jiménez se perfila para mantener la titularidad, mientras que Gudiño aún no ha cerrado acuerdo con su nuevo club.

Se quedan con Ricardo Cadena

Las Chivas ratificaron a Ricardo Cadena para continuar al frente del equipo en el torneo Apertura 2022.

El estratega había sido nombrado como director técnico interino y luego de sus buenos números recibió la confianza por parte de la directiva rojiblanca para continuar.

Ricardo Cadena logró en Chivas 5 triunfos consecutivos en el cierre del torneo regular, clasificó al Repechaje en sexto lugar, eliminó a los Pumas en dicha instancia y en los Cuartos de Final quedó eliminado a manos del Atlas, a la postre campeón del Clausura 2022.

Las bajas en el equipo de Ricardo Cadena son el portero Raúl Gudiño y el delantero César Huerta, mientras que el primer refuerzo es el lateral derecho Alan Mozo.