Agencia Mexsport



Navarro guarda nombre Desde Toluca, Estado de México, donde encabezó la comitiva de los Bravos de Juárez que asistió a la asamblea de dueños de la Liga MX, Álvaro Navarro, presidente deportivo del club aseguró que ya tiene el auxiliar técnico que acompañará a Gabriel Caballero a partir del Clausura 2020, pero no adelantó el nombre Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 04 diciembre 2019 | 06:00

Desde Toluca, Estado de México, donde encabezó la comitiva de los Bravos de Juárez que asistió a la asamblea de dueños de la Liga MX, Álvaro Navarro Gárate, presidente deportivo del club habló de los distintos temas que se trataron en la reunión y aseguró que ya tiene el auxiliar técnico que acompañará a Gabriel Caballero a partir del Clausura 2020, pero no adelantó el nombre, ya que será presentado la próxima semana.



“Ya lo tenemos, pero lo vamos a dar a conocer en próximos días, pero estamos muy contentos, ya que viene una persona muy preparada, de muchísima capacidad, que seguramente fortalecerá la dirección técnica de Gabriel, será un excelente complemento”, finalizó.



Acerca de la asamblea de dueños comentó que resultó muy interesante.



“Siempre son asambleas muy importantes e interesantes por las decisiones que se toman y por la seriedad de las propuestas que se dan. Fueron varios puntos los que se tocaron, comenzando por el que tiene que ver con Querétaro que fue adquirido por el grupo de Jorge Alberto Hank, dueño de los Xolos”, comentó vía telefónica.



En la misma reunión, Gerardo ‘Tata’ Martino, director técnico de la Selección Nacional Mexicana, quien estuvo acompañado por Gerardo Torrado, director deportivo del TRI y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, tuvo la oportunidad de exponer su deseo de que exista una reducción de extranjeros en el futbol mexicano.



“Fue muy interesante la reunión con Gerardo Martino y cada uno de los clubes que conformamos la Liga MX le dimos todo el apoyo y el respaldo para que cuenten con los jugadores en cada convocatoria”, mencionó Navarro Gárate.



Los clubes apoyaron y decidieron que a partir de junio próximo, cuando inicie el Apertura 2020, solo se puedan registrar 11 jugadores no formados en México y nueve en la cancha.



La reducción se dará de forma paulatina con el pasar de los torneos, ya que se estableció que para la Temporada 2021-2022 baje el número a 10 registrados y ocho en la alineación, y un año después sean nueve los extranjeros registrados y siete en el campo.



Los dueños de los equipos se comprometieron a brindar todo el apoyo a la Selección Mexicana Sub-22, que el próximo mes de marzo jugará el Preolímpico en Guadalajara. Por parte de Bravos podría estar considerado para el torneo Joaquín Esquivel.



El dirigente de la escuadra juarense aclaró que este próximo torneo no habrá descenso, ya que Veracruz se va debido a la desafiliación que en próximos días se concretará.



“El calendario del Clausura 2020 tendrá algunos últimos ajustes y después se nos dará a conocer”, declaró.