Busca revancha

miércoles, 04 diciembre 2019 | 06:00

Después de vivir un primer torneo para el olvido con las Bravas de Juárez debido a la poca participación que tuvo por la lesión que sufrió poco antes de medio torneo, la futbolista juarense Verónica Pérez va por la revancha en el Clausura 2020.



La mediocampista del cuadro fronterizo jugó las primeras tres fechas del Apertura 2019, pero después desapareció 12 jornadas, para reaparecer hasta la fecha 16.



“En lo personal es una revancha la que tendré el próximo torneo, pero creo que también para todo el equipo, ya que estamos todas comprometidas en conseguir buenos resultados para la temporada que viene, por lo mismo ya tenemos tres semanas trabajando la pretemporada”, comentó la jugadora de 20 años.



Durante el pasado torneo, ‘Vero’ estuvo en cinco partidos, fue titular en cuatro de ellos y sumó 405 minutos; no pudo aparecer con gol.



León, Santos, Morelia, Tijuana y Veracruz fueron los rivales que enfrentó.



“Fue muy difícil para mí estar fuera de las canchas, de los juegos y entrenamientos. Gracias a Dios mi lesión no fue tan grave, pero sí tenía que parar ya que tenía inflamados los ligamentos”, mencionó la dorsal 23 de Bravas.



Verónica llegó a Bravas para el Apertura 2019, luego de un breve paso por las Águilas del América, equipo con el que debutó el 6 de abril de 2019 contra Veracruz y fue campeona en el Apertura 2018.



“Fue mucho el estrés y presión de no poder estar en la cancha, fue muy duro, pero dejó experiencia y aprendizaje. Ahora viene una nueva temporada para tomar la revancha y demostrar de qué estamos hechas”, dijo la originaria de esta ciudad.



Antes de ser llamada por el equipo de Coapa, la jugadora de 1.68 metros, participó con los equipos que dirigía su señor padre (Ramón Pérez), incluidos el varonil y mixto, que sostenían sus partidos en el llano.



Posteriormente, mediante un intermediario, Verónica fue solicitada por un visor del América y tomó sus maletas a los 19 años de edad para viajar a la Ciudad de México, donde vivió su primera experiencia como profesional.



“Estamos trabajando muy duro, estamos comenzando con nuestra tercera semana de pretemporada, así que le pedimos a los aficionados que nos tengan paciencia y confianza es un proyecto que está iniciando y estoy segura que los buenos resultados comenzarán a darse a partir del próximo torneo”, expresó.