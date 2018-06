Perdonan deportación a papá soltero

Los Ángeles— Criar a seis hijos de 13 a 21 años como padre soltero, darles una buena educación y alentarlos a practicar deportes, fue el pase de Eduardo Chamú para obtener “la verde”.Este viernes, el inmigrante de 48 años, festejó el Mes del Padre junto a su familia y abogados, con el regalo de haber obtenido el perdón de una orden de deportación, y la inminente entrega de una tarjeta de residencia (conocida como Green Card o tarjeta verde) después de su permiso de trabajo, informó Los Ángeles Times.Antes de venir a California, Chamú era paletero en la mañana y en la tarde iba a la secundaria.Como todo inmigrante, el oriundo de Guerrero, en México, llegó a Estados Unidos en 1992 para obtener una mejor calidad de vida y trabajó en el campo, para luego cambiarse a una fábrica de construcción de herramientas, donde aún se desempeña.Poco tiempo después, el padre de familia recibió una orden de deportación, en el 2004, y desde entonces peleó su caso inútilmente a través de varios notarios y malos abogados que lo volvieron a estafar.Encima de ello, cuenta Chamú, su esposa decidió irse de su hogar hace ocho años y le dejó a cargo de los hijos. En aquel entonces, los gemelos más pequeños tenían cinco años de edad.“Realmente los peores pensamientos cuando recibí la orden era qué iba a pasar con mis hijos, eso era lo difícil”, dice Chamú.“Nunca quise dejar a mis niños desamparados, y llevármelos a México sería difícil para ellos, porque no conocen el idioma tanto y no tendrían la misma educación”, sostiene.Finalmente en el 2014, el abogado de inmigración Eric Price tomó el caso del mexicano y luego de luchar efectivamente por él en las cortes de inmigración, logró que una juez tuviera compasión de su cliente y de sus hijos.Chamú, quien vive en Costa Mesa, ya no tiene orden de deportación y cuenta con permiso de trabajo, mientras llega su “green card”, lo que podría ocurrir antes de octubre.“Yo hacía el caso por perdido porque ya antes me habían quitado mucho dinero”, dice Chamú.Pero, “cuando recibí la noticia del perdón, fue realmente un impacto de alegría enorme, el saber que no iba a separarme de mi familia. Fue como sentirme amarrado todo este tiempo, y alguien me liberó”, relata.Aun así, Chamú trabaja de sol a sombra para sostener a sus hijos menores de edad de 19, 18, 15, y los gemelos de ahora 12 años.Ariel Adolfo, hijo de Chamú, y quien testificó ante la juez, admite que estaba tan nervioso que no recuerda todo lo que dijo. Lo que sí está seguro de haber dicho es que su padre es lo mejor que le ha sucedido en la vida.“Tenía miedo. No quería que nos separaran de mi papá. Le dije que sin él a nuestro lado, nos quedaríamos desamparados y sin saber qué hacer. Él nos ha dado techo, comida y nunca nos ha dejado abajo”, dice Ariel.El abogado Price admite que el caso era difícil, porque la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) estaba tratando de deportarlo.“Sometimos una petición que fue diseñada para proteger a los menores ciudadanos. Y peleamos el caso enfatizando que los menores sufrirían mucho sin su padre, ya que tampoco tenían a su madre a lado”, dijo Price.Chamú ha vivido en Estados Unidos más de 10 años, no tiene récord criminal y, asimismo, debe cuidar de varios menores de edad. “Estamos felices de haberlo podido ayudar”, dijo el abogado.La organización migrante “Casa Guerrero California” le entregó a Chamú un diploma como “Padre Ejemplar del Siglo”.En pocas palabras, dijo Chamú, su estadía legal y sus hijos son los mejores regalos que pudo recibir para festejar el Día del Padre.