Video: Mujer hace tremendo berrinche en línea de cajas

Un usuario en Tik Tok subió un video en donde una mujer monta un berrinche a su marido para que le compre una licuadora.

Ante esto le responde que no traía dinero suficiente para comprarla, haciendo así enfurecer a su esposa.

PUBLICIDAD

La fémina se enojó y comenzó a cuestionarlo: “¿Por qué eres tan codo? Nos acabamos de casar y no me puedes comprar lo que yo te estoy pidiendo para que te haga de comer bien”, expresó la mujer.

Se veía muy enojada y solo cuestionaba a su marido, y le pedía que se fueran del lugar, sin embargo, esto no pasó: “Para eso eres mi marido, ¿No? ¡Lo quiero ahorita!”, exigía en alto tono de voz.

Tras varios segundos de discusión, la mujer no cedía y se enfureció más, “Mi mamá me había dicho que eras bien codo”, “Nos acabamos de casar y me vas a hacer esto… me tienes que comprar esa licuadora, pídele dinero prestado a tu papá”, se le escucha decir.