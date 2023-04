Suspenden a profesora trans por tener prótesis gigantes

Kayla Lemieux, una mujer trans y profesora de un colegio en Canadá, quien alega tener gigantomastia, una alteración que provoca el desarrollo excesivo de las mamas, fue suspendida hasta que se aclare si esta condición es real. “Aunque actualmente no está en una asignación activa, la maestra sigue empleada en la (Junta Escolar del Distrito Católico de Halton)”, afirmó la portavoz, Heather Francey, al medio local Toronto Sun.

Una investigación del The New York Post reveló que la docente no siempre usa las supuestas prótesis: fotos y videos tomados por el medio desmentirían la versión de la maestra. “No estoy usando senos protésicos. Estos son reales. Mi condición se clasifica como gigantomastia, que también se puede denominar macromastia o hipertrofia mamaria”, respondió Lemieux al ser cuestionada por el medio, aunque se negó a una prueba.

¿Quién es Kayla Lemieux?

La mujer de 39 años enseña en la secundaria Oakville Trafalgar High School, en Ontario, desde septiembre de 2022. Desde aquel momento, ha generado controversia y ha aparecido en las portadas internacionales. La maestra ha señalado que el tamaño de sus senos son causados por una extraña condición llamada gigantomastia, aunque negó haber sido diagnosticada profesionalmente.

Lemieux ha negado que use prótesis, más bien aseguro que es intersexual. “Afecta a las mujeres en muy raras ocasiones; pero, en mi caso, creo —y mi médico piensa—, porque también tengo cromosomas XX, eso tiene algo que ver con eso, y la sensibilidad hormonal al estrógeno lo ha causado”, aseguró la maestra.

“Me identifico como mujer. Femenino. Ella/ella”, dijo Lemieux a The Post. “Toda mi vida me he estado identificando como hombre. (...) Cuando decidí abrazar este otro lado de mí alrededor de los 39 años, esto se presentó”, añadió Lemieux.

Los padres del centro educativo han pedido que se introduzca un código de vestimenta para los maestros, pero fue rechazado porque podría violar el Código de Derechos Humanos de Ontario.