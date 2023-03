¡Sin miedo a la salmonela! Mujer come pollo crudo

Recientemente se viralizó una mujer que, aparentemente no le teme a contraer salmonela, pues presume tener una dieta que consiste en ingerir comida ‘extremadamente fresca' (o sea cruda).

La usuaria Mimi Graff –’Feralfraulein’ en TikTok– se ha hecho viral por mostrar su peculiar régimen alimenticio, el cual consiste en muchos productos de origen animal, como huevo, carne y pollo, pero sin estar cocinados. Asegura además nunca haber tenido problemas de salud por esto.

En un video, el cual tiene más de 1 millón de visualizaciones, dijo, mientras mordía un trozo de pechuga cruda: “Estoy tratando de normalizar comer esto en tu habitación”.

Esto por supuesto llamó la atención de miles de usuarios que en sus muchos videos donde muestra esta práctica, comentan los posibles riesgos que esto conlleva, además de criticar que promover este tipo de prácticas puede ser peligroso para muchas personas.

“¿Cómo no te enfermas?”, escribió alguien. “Yo creo que sabe mejor cocinado y con sazón”, comentó otro. “Puedes contraer E.Coli y salmonella comiendo carne cruda”, sumó un tercero. “Gente, no hagan esto en casa”, añadió un usuario. “Amiga, no es como si fuera pescado para el sushi”, aseveró otro.

Ella admitió a Daily Star que que existen “riesgos legítimos asociados con el consumo de carne cruda. La carne de res orgánica alimentada con pasto es generalmente el tipo de carne más segura para consumir cruda. Creo de todo corazón en las fuentes de alimentos de fuentes orgánicas y de alta calidad”.

“Como me encanta comer pollo crudo, me siento afortunada de vivir en un país con protocolos estrictos con respecto a la salmonella”, señaló.