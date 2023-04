Se graduó frente a su madre hospitalizada horas antes de que muriera

El caso de Caleb Woodrum se viralizó recientemente en redes, el estudiante de último año de la Escuela Secundaria Blanchard en Blanchard, Oklahoma, Estados Unidos, fue hasta el hospital a celebrar con su madre gravemente enferma que había culminado sus estudios.

De hecho, al estar su mamá en una situación muy crítica, Caleb le pidió a la escuela realizar su acto de graduación de forma anticipada junto a la cama de su mamá hospitalizada, para que así ella pudiera estar presente en el día más especial de su vida.

El director de la escuela, Greg Jackson, estuvo de acuerdo y se presentó en la habitación donde descansaba su madre para hacerle entrega del título, lo cual terminó siendo un acto conmovedor para toda la comunidad estudiantil. La madre falleció horas después de la graduación.

“Todos lloramos en la habitación”, dijo Jackson en conversación con Good Morning America.

La mamá del joven sufría de insuficiencia cardíaca congestiva, además de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo cual la mantuvo constantemente yendo al médico en los últimos años. En las semanas recientes ella había empeorado mucho pero no quiso preocupar a su familia.

“Ella realmente no le dijo a nadie. Solo quería que fuéramos fuertes”, comentó Caleb. “Fue muy surrealista. Fue algo que no podría haber imaginado… pero me alegro de haber podido hacer ese recuerdo con ella”, agregó.

El personal médico le hizo saber a la familia lo delicada que estaba la salud de su mamá, por lo cual empezaron a planificar la graduación improvisada para que ella fuera testigo del logro de su pequeño.

“Hicimos lo mismo que cualquier otra persona haría. Tomamos una toga, birrete, un diploma, lo preparamos y fuimos a Integris Southwest el martes al mediodía y cumplimos su deseo“, contó el director.

Incluso pudieron darse un abrazo en ese momento final. “Me dijo que me ama y que nunca lo olvide. Y yo le dije que no lo haré”, detalló Caleb.