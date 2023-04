Llaman a Kourtney 'La Kardashian natural' por romper los estándares y mostrar su cuerpo real

Todos saben que las hermanas Kardashian Jenner siempre han estado en el foco de las críticas por abusar de los filtros y el Photoshop, dejando ver una obsesión con verse bien todo el tiempo y ocultar aquello que es “imperfecto” para los estándares de belleza.

Y con eso me refiero a las estrías, la celulitis, los rollitos, espinillas, entre otras cosas. Se niegan a mostrarse reales.

Excepto Kourtney, la mayor de las hermanas.

Y es que Kourtney, a diferencia de las demás, no tiene problema en mostrarse natural, tal como es, incluso si no tiene ese cuerpo esbelto y “perfecto” que sus hermanas intentan imponer en redes sociales.

No edita sus fotos ni tampoco intenta promover una delgadez engañosa. Es real y natural.

Y aunque tenga 44 años, Kourtney se ve y se siente más guapa y sensual que nunca.

“Cuando estaba súper flaca, fue una época en la que tenía ansiedad. No de comer, no de mantener un peso determinado, sino por mis relaciones tóxicas. Ahora siento que mi culo es increíble. Me encanta que mi cuerpo esté más ancho. Y también me encanta tener más curvas. Simplemente he canalizado esa energía de reina y abrazado a la mujer que soy“.

Y, por ello, es prácticamente la única de las Kardashian que se ha ganado los aplausos y halagos por mostrarse tal como es, sin temor.

“La Kardashian natural”, “al fin un cuerpo real, que tus hermanas tomen nota”, “gracias por no editar tus fotos”, “por única vez vemos a un cuerpo real, sin editar, y hermoso”, “amo su belleza natural, sabía que ella era la única real”, y “rompió las reglas de sus hermanas”, comentaron algunos en sus fotos.