Recolector de basura rechazó 100 dólares que le ofrecieron por su perrita

Los perros fácilmente dan a los humanos una de las relaciones más fuertes y leales que existen. Siendo considerados como ‘los mejores amigos del hombre’, está claro que cuando alguien incluye uno de estos animalitos en su vida, su forma de verlos cambia e incluso, en algunas ocasiones, forman parte esencial de la familia, como si de un hijo se tratase.

Estos son animales emocionales y sociales que disfrutan de la compañía y atención de las personas cercanas, sobre todo si se trata de sus dueños, devolviendoles el amor y cuidado con creces. El afecto mutuo es un sentimiento tan grande, que muchos aseguran no tiene precio, como el caso de un hombre que no fue capaz de vender a su mascota, aunque le ofrecieran cantidades grandes de dinero.

Al señor que se dedica a recoger basura para venderla al reciclaje, le fueron ofrecidos hasta 100 dólares a cambio de su perrita, algo que él declinó rotundamente, ya que aseguraba que la compañía de está era mucho más valiosa, pues para él no tenía precio monetario y que no daría ni aunque le dieran el doble.

En un video viral fue publicado en Facebook por ‘Bloguero Ec’, donde fue compartido más de 7.000 veces. En este se puede ver como joven le ofrece al venerable inicialmente una cifra de 10 dólares, lo que paulatinamente fue subiendo hasta llegar finalmente a 100, monto que de igual manera rechazó. “Ella es mi única compañía”, aseguró

El hombre afirmó además que no estaba a la venta “Porque él me ama”, indicó.

“El dinero no me quiere, el dinero no me acompaña, le echas agua y se va. La plata no me cuida el triciclo, la plata se va”, aseveró, mientras la peludita de nombre Muñeca Brava se recostaba encima del vehículo con el que recogía los materiales.

La publicación recibió más de 52.000 reacciones y alrededor de 2.000 comentarios de personas conmovidas. “Que hermoso el video eso deben aprender muchas gentes este hombre no tiene dinero se gana la vida humildemente y cuida a su mascota con mucho amor y respeto”, dijo alguien.

El autor del video le regaló al viejito unos billetes y en un segundo video le hizo una visita e incluso llevaron a la lomito a ser esterilizada.