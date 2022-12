Pierde oportunidad de conocer a Messi por no acompañar a su mamá

Buenos Aires.- A veces la vida te da sorpresas, a veces te quita oportunidades.

Un joven con el usuario de Twitter de @felascocco contó que su madre le pidió acompañarla a hacer un trámite, pero él no pudo y ella terminó en casa de Lionel Messi.

"Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un trámite, no podía y terminó en la casa de Dios", contó y publicó las fotos y video que su mamá mandó al chat de WhatsApp de la familia.

"Messi salió y les hizo una seña para que se acercaran, y bueno los confites pasaron, Lionel es lo más grande que hay".

El joven ya mejor lo tomó con humor.

"Yo le digo ahora, 'vamos a hacer los mandados juntos, por las dudas'. Que paseemos por Miraflores que esta Di María o por donde vive Angelito Correa", contó.

Graciela Molina, la madre de joven, dijo que solamente iban a Funes, Santa Fe, Argentina, a recoger ropa y bebida que habían dejado en el domicilio alquilado y no quería sola, pero sólo su novio la acompañó. Después, pasaron por el barrio privado y se toparon con la casa de Messi.

"Ya nos íbamos del country y vemos que (en la puerta de la casa de Messi) había una camioneta del gobierno y yo dije, 'Debe haber un funcionario' Claro, después nos enteramos que estaba el intendente de Funes", contó a Infobae.

Por suerte, la puerta se abrió y ahí estaba Messi, por lo que no perdieron la oportunidad de gritarle "Lio campeón" y preguntarle al de seguridad si podían acercarse a perdir un autógrafo.

"Nosotros no queríamos invadir ni nada de eso. Bueno, le preguntamos a los de seguridad y fueron a preguntarle. Él ahí abre la puerta de nuevo y dice 'Vengan' y mi novio salió corriendo, llorando. Yo me quedé helada y el chico de seguridad me decía, 'Dale, andá que te llamó'", contó.

"Yo no quería entrar a la casa, mi novio (Tatín) entró y lo abrazó, lo besó. No te puedo explicar la calidez y la humildad de ellos, retranquilos y amorosos. Fue un minuto eh. Yo no quería ni tocarlo, para no invadirlo. Lo único que dije fue: '¿hacemos una selfie?', y Antonela (Roccuzzo), con toda su humildad, como que se corre porque pensó que la selfie era solo con Leo y yo le dije, 'no Anto, ponte vos también'. Así que saqué la foto y les dije: 'son lo mejor del mundo, son únicos, se merecen lo mejor, disculpen'".

Al salir, compartió la aventura en el chat familiar.

"Ahora estoy haciendo los mandados más seguido, estoy sacando la basura, voy a pagar el alquiler, porque uno nunca sabe", sentenció felascocco.