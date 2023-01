No tenía con quien dejar a su perro y se lo llevó al antro

Recientemente se viralizó en redes el video de un perro en plena discoteca con su dueña.

Lo que llamó la atención fue que lo llevaba en el bolso. Se supone que la joven no tuvo con quien dejar a su can por lo que no tuvo de otra que llevarlo de rumba con ella.

“El perrito diciendo ya mero nos vamos tengo mucho sueño”, “la bendición no se deja atrás”, “así es mi mamá no me deja ni cuando ella se va a bañar”, “buena idea bebé responsable siempre”, “yo cada vez que salgo de antro soy el perrito”, “jajaja ya el perrito diciendo creo que me toca practicar para bailar la próxima vez y así no me aburro”, fueron algunos de los comentarios.