'No te voy a cancelar si eso quieres'; exhibe a conductor Uber tras esperarlo 40 minutos

¿Te ha pasado que pides un Uber y aunque te aparece que va en camino el conductor no se mueve de su lugar y tampoco te cancela? Esto le pasó a un joven que exhibió a su conductor por no pasar por él, esperando que el joven le cancelara para que éste obtuviera un ingreso por “viaje cancelado”.

Fue a través de TikTok desde la cuenta ‘mb131205’ en donde este caso se hizo visible y se viralizó.

En el polémico video se logró ver cómo el conductor de Uber al parecer no quería pasar por el usuario, pues por aproximadamente 40 minutos aparecía en el mismo lugar. No se movía. Sin embargo, no contó con el cliente se daría cuenta y lo exhibiría.

El afectado grabó la forma en la que lo confrontó. Por mensaje le dejó claro que él jamás cancelaría el viaje.

“¿Tas bien, si vas a venir? ¿Todo tranqui? Yo esperando. No te voy a cancelar si eso quieres”, escribió el cliente.

“No le hagas a mí me da igual, suerte”, escribió el conductor del Uber.

“Y yo ‘va’, no se haga, mi perro, cancélele. Mi Didi llegará primero, no voy a cancelar’”, reaccionó el cliente.