¿El amor acaba? ¿Es mejor solo que mal acompañado? Son algunas dudas que salen en medio de un proceso de divorcio. Sin embargo, lo cierto es que lo más sano en una relación siempre será terminar si hay problemas sin remedio o peleas de 24/7. ¿Qué sucede después del divorcio? Algunos pueden sentirse tristes, enojados, consternados y otros más felices de que terminó. Tal es el caso de un hombre de Coahuila que cuando salió del registro –después de firmar el divorcio– celebró con un grupo musical de banda. El hecho se volvió viral y ha dado mucho de qué hablar, según lo publicado por Milenio.

Fue a través de Facebook en donde este clip se hizo visible y se viralizó, pues en él aparece un hombre junto a una banda–afuera del registro civil– cantando a todo pulmón tras haberse separado.

“Acude al registro civil a firmar su #Divorcio y al salir lo celebra con Banda Musical. #Acuña”, se lee en la descripción del video.

El recién divorciado escogió la canción ‘Cabrón y Vago’ de ‘El Fantasma & Los Dos Carnales’ como himno de su reciente separación. Además, en la misma publicación se compartió una imagen del hombre con los papeles del divorcio en la mano.

“He sido cabrón ni se diga vago. Muchas han tratado domar este potro, más no me he dejado”, se escucha cantar al hombre.

Con más versos de la famosa canción, el hombre deja entrever que supuestamente no le ha ido muy bien en el amor, pues es “alguien libre”. El video de este episodio -que según la publicación de donde se hizo viral, ocurrió en Ciudad Acuña, Coahuila- ha generado múltiples reacciones y ha sido replicado en otras páginas.

“Bienvenido al futuro incierto sin esposa y familia. Ahorita pura felicidad, tantos casos conocidos como este a menos que su ex haya sido una mala esposa le espera todo lo contrario ley de la vida, el karma”; “No tengo el gusto de conocerl a la dama pero debe de estar bien contenta dándole gracias a dios”; “La libertad no tiene precio ajuaaa!!”; “La Banda la pago la señora,, agradecida de que por fin haya firmado”, se lee entre las reacciones.