Revela hombre trans el difícil proceso de quedar embarazado

Recientemente unas fotografías de Calvin Klein se volvieron virales, pues mostraron a un hombre trans embarazado. Y es que aunque cada vez hay más respeto a los derechos de la comunidad LGBT+, en realidad aún siguen existiendo tabúes sobre el tema. Por ello, varios medios han retomado su historia. ¿Cómo vivió este proceso?

De acuerdo con el testimonio Roberto Bete, compartido para ‘O Globo’, en un inicio desconocía qué era ser trans. Pensaba que sólo existía de hombres que transicionaban a mujeres. Lo único que tenía claro era que le gustaban las mujeres, aunque en él jamás le gustó lo femenino, según informó Milenio.

“Nunca me gustó nada femenino, que mi cuerpo fuera femenino, el pelo, la ropa, siempre quise verme lo más andrógina posible. Alrededor de los 14 años me descubrí como lesbiana y comencé a vivir esa identidad. Aún así, no era algo en lo que realmente encajara”.

Explicó que descubrió que las mujeres también podían volverse hombres trans. Esto luego de ver en televisión a Tarso Brant -actor y modelo transgénero-. Desde ahí comenzó su transición.

“Sabía de travestis, pero pensaba que era solo un hombre que se viste de mujer, no sabía que había este tema de la transición de género.

Entonces comencé a comunicarme con otros chicos trans y ahí fue cuando me di cuenta, vi que tenía esta posibilidad, que realmente podía transformarme en un hombre. Empecé mi transición. Tomé hormonas recomendadas por un profesor en el gimnasio. Sé que no es recomendable, pero en ese momento no había tanta información y visibilidad. Hasta que descubrí un hospital que atiende a transexuales. Esperé durante un año para que la vacante fuera vista en el hospital. Empecé a hacerme exámenes, tomando hormonas en la cantidad adecuada, tuve seguimiento psicológico, psiquiátrico y endocrino”, compartió.

Narró que los cambios físicos fueron paulatinamente –tales como la mastectomía–. Incluso, su proceso con respecto a su vida sexual también llevó tiempo.

La idea de tener un hijo fue cuando comenzó una relación con una mujer trans. Tras hablarlo en varias ocasiones, el joven explicó que aunque quería ser padre, en un inicio no quería ser él quien los tuviera. Sin embargo, gracias al apoyo de su pareja y la deconstrucción, esto fue posible.

“En 2019 conocí a Erika, una mujer trans. Ella tenía el deseo de ser madre y empezamos a discutir el tema de que yo me quedara embarazada. Al principio me sentí muy ofendido: quería ser padre, pero no quería tener un hijo, eso nunca se me pasó por la cabeza. Ella me ayudó a deconstruir este tema de que tener un hijo es cosa de mujeres, que un hombre no se embaraza, me mostró que está bien tener un bebé porque al fin y al cabo tengo útero”, externó.

Para lograr quedar embarazado, tanto él como su pareja dejaron de tomar hormonas. Finalmente, detalló cómo fue este proceso:

“Esta fase fue muy mala, pasaron muchas cosas, dejé el trabajo, tuve depresión. Me volví más tranquilo, más triste, mi libido cayó. Erika estuvo a mi lado todo el tiempo, pero los efectos secundarios también comenzaron a aparecer para ella…

Cuando llegó el embarazo fue un susto porque nuestra relación estaba en crisis y hasta nos habíamos rendido. Me tomó un tiempo creerlo. Entonces empezamos a entender que eso era lo que queríamos, que el conflicto había sido causado por la hormona y no por algo en nuestra relación”, aseguró.