'No me gustan los niños'; Ex Miss Universo revela que no quiere ser madre

Con total naturalizad la ex Miss Universo Andrea Meza, reveló que no quiere ser madre, durante el programa que conduce “Hoy Día”.

La ganadora del certamen en 2020, señaló que los niños no son de su total agrado y no tuvo miedo al revelar que la maternidad no es uno de sus planes de vida.

“A mi no me gustan los niños”, comenzó diciendo la reina de belleza, quien actualmente no se ve en el rol de madre, especialmente porque no se considera con las habilidades necesarias para serlo.

“Yo no me veo cuidando a un niño, entonces, para qué voy a tener un niño que luego si luego voy a estar infeliz por estar haciendo algo que nunca me vi haciendo”, mencionó Andrea Meza a través de su programa.

Por eso, para Meza es importante que la maternidad sea con consciencia y madurez, pues es una labor difícil y de la que debemos estar 100% seguras.

Para finalizar, Andrea Meza habló acerca de su vida profesional, en la que está totalmente enfocada y la que trabaja con mucha pasión, por lo que no está dispuesta a postergarlo por las presiones de la sociedad.