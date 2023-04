Golpean a mujer por defender a su novio ladrón

El periodista Arturo Luna Silva compartió en Twitter, la grabación que hizo una persona mientras intentaban linchar a un presunto ladrón, el cual estaba acompañado de su pareja, misma que intentó defenderlo de los golpes.

Cuatro hombres intentaron quitar a la fémina, pero al no lograrlo comenzaron a golpearla.

Hasta el momento, la grabación de los hechos ya suma más de 28 mil reproducciones en Twitter.

“Si no me vas a defender así, no quiero nada”, “Les hubieran dado a los una paliza”, “Y el muy put@ corrió y la dejo… así la falta de reciprocidad… te estoy diciendo amiga….”, o “Quédate con aquella que acepte los v3rgazos de la vida”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas, mismos que aplaudieron el suceso que muestra el enojó de los citadinos por la falta de resoluciones a los problemas más graves del día a día.