Ariana Grande se defiende de las críticas por su apariencia

Imágenes de la cantante Ariana Grande comenzaron a generar comentarios en redes sociales que incluían críticas y burlas por su apariencia “demasiado delgada”. Incluso llegaron a decir que “estaba enferma” y que su apariencia delgada “no era saludable”.

Pero fue la misma Ariana quien decidió salir al paso de las críticas y, a través de un honesto video en TikTok, la cantante defendió su apariencia y, además, aprovechó de decir que estaba bien.

“No hago esto a menudo. No me gusta. No soy buena en esto. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa tener un cuerpo, ser vista y que se le preste tanta atención. Creo que deberíamos ser más amables y estar menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase.

Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexy o no sexy, realmente deberíamos trabajar para no hacerlo tanto.

Hay formas de halagar a alguien o de ignorar algo que ves que no te gusta. Creo que deberíamos ayudarnos mutuamente a trabajar para estar más seguros con nosotros mismos y mantenernos más seguros los unos a los otros.

Pero también quiero decir: uno, hay muchos tipos diferentes de belleza. Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente para mí, el cuerpo viejo con el que han estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo.

Tomaba muchos antidepresivos, bebía y comía mal, estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que ustedes consideran saludable, pero de hecho esa no era mi época más saludable. Y sé que no debería tener que explicar eso, pero siento que tal vez al tener una apertura o vulnerabilidad, algo bueno podría salir de esto. Eso es lo primero, estar saludable puede verse diferente.