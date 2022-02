Mujer lleva amarrado a su marido para obligarlo a vacunarse contra Covid

El caso de una mujer en Brasil, en la provincia de Alagoas, quien fue captada en video, está dando la vuelta al mundo, pues llevó atado a su marido a la vacuna contra Covid-19.

Lo llevó para que recibiera la primera vacuna contra el coronavirus, y fueron captados en un puesto sanitario.

"Un hombre atado para tomar la vacuna" escribió quien lo compartió en TikTok.

Brasil acumula más de 695 mil muertes por Covid-19, y el 70 % de su población ya está completamente vacunada.

En las imágenes se observa al hombre sentado, mientras que su esposa está de pie sujetando la cuerda, probablemente esperando a que le toque su turno.

Muchos de los comentarios en las redes son en tono jocoso a favor de la mujer. "Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme", dice una.

"Él: 'No voy a ponerme la vacuna'. Ella: '¿Qué dices? Ya lo verás'", comenta otra.

"Debería ser tendencia", se añade.

En este momento Brasil reporta el mayor registro de positivos al SARS CoV-2 desde que comenzó la pandemia del Covid-19, con unos 228 mil 954 nuevos casos, adjudicados, entre otros factores a la nueva variante ómicron.